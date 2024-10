Ngannou – White do UFC está no caminho da megaluta com Jones

Francis Ngannou está cansado de ouvir o CEO do UFC, Dana White, e quer esclarecer as coisas.

Ngannou, 38 anos, retornou com sucesso ao MMA após um desvio de dois anos no boxe – e a morte de seu filho de 15 meses – ao derrotar o campeão peso pesado do PFL, Renan Ferreira, na luta principal do PFL Super Fights, em Abu Dhabi.

Enquanto a maior parte do mundo do MMA comemorava o retorno de Ngannou, White mirou em seu ex-campeão em uma coletiva de imprensa antes do UFC 308, dizendo que considerava cortar Ngannou antes de se tornar campeão e que “O Predador” evitou ativamente uma luta com o atual peso pesado do UFC. campeão Jon Jones.

Ngannou reagiu a White no MMA Today do Sirius XM Fight Nation.

“Acho que Dana está tentando inventar coisas para comprar boa fé na posição que perdeu”, disse Ngannou na sexta-feira. “O Dana perdeu nessa situação… e ele não aguenta mais. Mano, ganhei tudo: fui embora. Já se passaram quase dois anos, e o cara ainda está por aí, não consegue viver sem me perseguir. Independente de tudo o que aconteceu, não sou sobre ele.

“O cara não me suporta. Não sei qual é o problema dele. Ele pode inventar tudo. Esse é o problema dele. Acho que ele precisa fazer as pazes consigo mesmo porque essa situação é meio estranha.”

White sugeriu que Ngannou teria ganhado mais dinheiro se tivesse decidido ficar no UFC em vez de assinar com o PFL. Ngannou deixou o UFC em janeiro de 2023 e assinou com o PFL em maio de 2023. Ao assinar com o PFL, ele teve a liberdade de buscar oportunidades fora da promoção e enfrentou o então invicto campeão peso-pesado do WBC Tyson Fury no boxe seguido por um enorme luta com o ex-campeão unificado Anthony Joshua. Embora tenha perdido as duas, Ngannou supostamente ganhou US$ 20 milhões em ambas as lutas e se destacou antes de voltar ao MMA no fim de semana passado.

White ignorou o sucesso de Ngannou fora do UFC e sugeriu que ele teria ganhado mais dinheiro se tivesse ficado.

“Francis saiu porque sabia que se lutasse com Jon Jones e não vencesse, isso prejudicaria suas chances de ganhar o dinheiro que queria”, disse White. “Mas, realisticamente, o acordo dele era maior aqui. O acordo dele era maior aqui se ele permanecesse no UFC. Eles podem negar o quanto quiserem, por que diabos eu mentiria? Por que me importo? Não importa para mim de uma forma ou de outra… ele teria ganhado mais dinheiro se continuasse no UFC.””

Jon Jones, à direita, e Francis Ngannou trocam gentilezas em um evento do PFL em junho de 2023. Foto de Cooper Neill/Getty Images

Para Ngannou, há mais nessa história, inclusive dinheiro que ele diz que o UFC ainda lhe deve.

“De que dinheiro ele está falando? O dinheiro que ele me deve?”, disse Ngannou. “Lembre-se, tudo isso terminou com [them] dizendo: ‘Oh, nós pagaremos a você o dinheiro que lhe devemos pelo Stipe [Miocic] e Ciryl Gane lutam’, tudo isso. Eles nunca me pagaram retroativamente. Agora ganhei mais dinheiro do que nunca no UFC – eu diria o dobro do dinheiro que poderia ter ganhado em toda a minha carreira no UFC se tivesse continuado no UFC.

“De qualquer forma, se eu tivesse ganhado menos dinheiro, se não estivesse ganhando o suficiente que poderia ter ganhado no UFC, isso é problema meu. Por que ele está tão chateado por eu não ganhar tanto dinheiro? cara, viva sua vida.”

Quanto à luta com Jon Jones, Ngannou ainda está muito interessado e acredita que Jones também gostaria da luta. Jones enfrentará o ex-campeão dos pesos pesados ​​Stipe Miocic no dia 16 de novembro. Caso Jones vença, Ngannou gostaria de uma luta de promoção cruzada, que seria uma das maiores da história do MMA. Se isso poderia acontecer é outra questão.

“O único cara que atrapalha essa luta é Dana White”, disse Ngannou. “Eu quero a luta de Jon Jones. Estou pronto para a luta. Jones está pronto para a luta. Mas esta é uma nova narrativa. Eu estava pronto para uma luta de Jon Jones há três anos e estou pronto para isso agora.”

Uma pessoa que poderia levar a luta a bom porto é o presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, Turki Alalshikh e os seus eventos da Temporada de Riade. A Riyadh Season foi o patrocinador principal do Noche UFC e Alalshikh foi fundamental no financiamento das lutas de Ngannou com Fury e Joshua. Se alguém tem força para fazer isso acontecer, esse alguém é Alalshikh.

Embora Ngannou mantenha um pouco de otimismo de que uma briga com Jones poderia se materializar, seria necessário que White deixasse seu ego à porta.

“Para que isso aconteça, Dana tem que deixar essa briga de lado”, disse Ngannou. “Ele tem que deixar isso passar.”