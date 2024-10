NHL planeja abrir negociações CBA com jogadores no início de 2025

NOVA YORK – O comissário Gary Bettman disse que a NHL abrirá negociações de acordo coletivo com os jogadores no início de 2025 e está otimista quanto à conclusão de um acordo.

O atual CBA expira em 15 de setembro de 2026. Bettman informou ao conselho de governadores da liga sobre a abertura de negociações durante sua reunião na terça-feira em Nova York.

“Em termos de tempo, esse é provavelmente o mais realista, que ainda está bem adiantado. [of its expiration]”, disse Bettman. “Em termos de relacionamento, achamos que estamos em um bom lugar.”

O diretor executivo da NHLPA, Marty Walsh, iniciou recentemente seu tour por todos os 32 times para entender melhor o que os jogadores querem do próximo CBA. Este será o primeiro acordo negociado por Walsh, que substituiu Don Fehr em fevereiro de 2023.

Bettman disse que não queria especular sobre a rapidez com que um acordo poderia ser fechado.

“Se tivéssemos feito isso com a minha disponibilidade de mídia na final da Stanley Cup, todos ficariam muito felizes”, disse Bettman. “Mas essa não é uma discussão, em termos de cronograma, que tive com Marty Walsh, então não quero colocar nenhum parâmetro injusto nisso. sobre o status do nosso relacionamento, tudo ficará bem.”

Entre os temas que proprietários e jogadores discutirão no próximo CBA está um ajuste no calendário da liga. Reduzir o número de jogos da pré-temporada e expandir a temporada regular de 82 jogos da NHL está “numa lista de coisas em que pensar” para os proprietários antes do próximo CBA, disse Bettman.

Fontes disseram à ESPN em dezembro de 2022 que a NHL havia discutido expandir a temporada para 84 jogos para criar mais confrontos de rivalidade regional. A liga tem considerado alternativas ao seu calendário atual depois que alguns times reclamaram de um número desequilibrado de jogos divisionais contra rivais.

Em outras notícias do conselho, Bettman disse que o valor do teto salarial “muito, muito, muito, muito preliminar” para 2025-26 é de US$ 92,5 milhões, em comparação com US$ 88 milhões nesta temporada.

A liga e a NHLPA também deram aos Columbus Blue Jackets uma dispensa especial para começar a temporada abaixo do piso salarial de US$ 65 milhões, após a morte do atacante Johnny Gaudreau em agosto. Seu contrato tinha um valor médio anual de US$ 9,75 milhões.

“Tivemos um conjunto de circunstâncias trágicas”, disse o vice-comissário Bill Daly. “Já estávamos no meio do verão e trabalhamos com a associação de jogadores para descobrir o que fazia mais sentido em termos de lidar com essa situação.”

A NHL disse a Columbus que o subsídio continuará por um “período razoável”. Quando questionado sobre qual seria essa duração, Daly disse que “depende das circunstâncias”.

Um tópico que não foi abordado na reunião do conselho foi a expansão da NHL, disse Bettman.

“Não é diferente da última vez que respondi à pergunta. Há vários lugares que manifestaram interesse, que conversam connosco regularmente, mas é onde estamos”, disse ele.