Niall Horan relembra o último encontro com Liam Payne antes de sua morte

Niall Horan ainda está lutando para aceitar a morte de seu amigo e ex-colega de banda do One Direction Liam Payne … abrindo-se sobre sua dor em uma nova declaração.

O cantor irlandês postou no Instagram na manhã de sexta-feira, 2 dias depois da morte de Liam em Buenos Aires, Argentina, após cair da varanda de seu hotel. Na nota aos fãs, Niall reiterou o quão “absolutamente arrasado” ele está se sentindo após o falecimento de seu amigo de longa data… um sentimento anteriormente expresso na mensagem conjunta do One Direction na quinta-feira.

Niall se lembrou de Liam por sua “energia para a vida e paixão pelo trabalho”, acrescentando que LP era “o mais brilhante” em todos os ambientes em que estavam.

Niall foi o último dos companheiros de banda 1D a ver Liam vivo… o falecido cantor viajou para a Argentina para ver o NH se apresentar na Movistar Arena no início do mês – estendendo sua estadia no país sul-americano.



02/10/24

Niall mencionou o encontro final em sua declaração, compartilhando que ele teve “tão sorte” que conseguiu vê-lo uma última vez.

Ele acrescentou … “Infelizmente, não sabia que depois de me despedir e abraçá-lo naquela noite, estaria me despedindo para sempre. É comovente.”

NH assinou sua nota enviando condolências à família de Liam, incluindo o filho da falecida estrela Ursoque ele compartilhou com ex Cheryl Cole.

Como o TMZ relatou anteriormente, Liam caiu para a morte de uma varanda na quarta-feira, após supostamente ter sofrido um colapso em seu quarto no Hotel CasaSur Palermo. Nos momentos que antecederam a morte de Liam, um funcionário do hotel fez uma chamada de emergência às autoridades… alegando que um hóspede parecia estar embriagado – e que os funcionários não conseguiram acessar seu quarto por dias.

Um dia depois da trágica notícia, um oficial da lei de Buenos Aires disse que Liam “tinha pulou da varanda“…que foi fechado com vidro com uma grade de no máximo 4 pés de altura.



Liam caiu no deque da piscina abaixo de seu quarto e foi declarado morto no local – autoridades locais disseram mais tarde que o cantor morreu de “hemorragia interna e externa”.