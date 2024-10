Nick Bosa, do 49ers, apoia Trump e trava a entrevista pós-jogo com companheiros de equipe com chapéu MAGA

Nick Bosa deixou claro que ele está apoiando Donald Trump para presidente … o astro defensivo do 49ers interrompeu a entrevista pós-jogo de seus companheiros de equipe ao vivo na TV – usando um chapéu MAGA!

O ex-Jogador Defensivo do Ano lançou a bomba fotográfica depois que os Niners venceram o Dallas Cowboys por 30-24 em casa, no Levi’s Stadium.

Repórter da NBC Melissa Stark estava conversando com Brock Purdy , George Kittle, dar Isaac Guerrendo quando Bosa apareceu de repente por trás.

Bosa, 27 anos, aponta para seu chapéu branco com letras douradas, lendo: “Make America Great Again”… enquanto todos começam a rir.

Nick não é o único jogador da NFL que apoiou Trump publicamente. Chutador do Kansas City Chiefs Harrison Butker jogou seu endosso atrás do número 45 em um rali no início deste mês.