Nick Chubb, dos Browns, diz que joelho está bom após retorno aos treinos

BEREA, Ohio – O running back do Cleveland Browns, Nick Chubb, disse na quinta-feira que seu joelho esquerdo reparado cirurgicamente está se sentindo bem após seu primeiro treino em mais de um ano, mas ele não tem certeza de quando fará sua estreia na temporada.

Chubb treinou na quarta-feira pela primeira vez desde que foi submetido a uma cirurgia no final da temporada devido a uma lesão no joelho sofrida na semana 2 da temporada de 2023, mas é improvável que jogue no domingo contra o Washington Commanders. Ele passou por procedimentos para reparar sua cápsula medial, menisco e LCM no final de setembro e outro para reparar danos ao LCA em novembro.

“Foi bom”, disse Chubb antes de seu segundo treino na quinta-feira. “Já faz algum tempo que faço as coisas sozinho, então estou acostumado com tudo o que faço lá fora. É uma sensação boa.”

Questionado se espera voltar à forma anterior, ele acrescentou: “Acho que descobriremos todos ao mesmo tempo”.

Nem os Browns nem Chubb, que passou os primeiros quatro jogos da temporada na lista de incapazes físicos, se comprometeram com uma data para sua estreia na temporada. Cleveland terá 21 dias para ativá-lo no elenco de 53 jogadores.

“Sempre que me sinto bem”, disse Chubb quando questionado sobre quanto tempo ele precisaria antes de jogar.

Chubb, que também rompeu o MCL, PCL e LCL no joelho esquerdo enquanto estava na Universidade da Geórgia em 2015, disse que não está preocupado com contato ou se machucar novamente.

“Quando você chega lá e está correndo, é como se você tivesse 8 anos de novo”, disse Chubb. “É como andar de bicicleta. Isso não é algo que está na minha cabeça. Você não pode controlar isso. Então, vou lá e jogo rápido.”

O coordenador ofensivo dos Browns, Ken Dorsey, disse que era muito cedo para avaliar Chubb após um treino.

A seleção quatro vezes do Pro Bowl será uma adição bem-vinda a um ataque que tem enfrentado dificuldades no primeiro mês da temporada. Cleveland ocupa o 26º lugar em pontos por jogo (16,5) e jardas corridas por jogo (94,8). O quarterback Deshaun Watson também postou um QBR total de 23,7, a pior marca da NFL entre os passadores qualificados.