Nick Dorka, estrela de ‘Love Is Blind’, sugere rompimento com Hannah Jiles

Estrela de “O Amor é Cego” Nick Dorka pode ter acidentalmente deixado cair um spoiler importante da 7ª temporada … sugerindo que ele e a noiva Hannah Jiles já pode ter acabado.

Conversamos com a estrela do reality show no LAX, onde Nick abordou o extenso processo de verificação que os concorrentes passam para entrar no programa … sugerindo que alguns têm mais sorte do que outros quando se trata de encontrar “Aquele”.

Foi aqui que Nick pareceu cometer um deslize… quando questionado por que escolheu “Love Is Blind” em vez de outra série de namoro, como “The Bachelor”, ND deixou claro que ainda está aberto a competir na competição de namoro da ABC.

Ele observou … “Isso é o próximo. Vamos, América. Vote em mim.”

No entanto, ele logo percebeu seu erro quando nosso fotógrafo o confrontou sobre seu relacionamento… lutando por uma resposta e declarando que ele é “casado”.

Como os fãs do programa bem sabem, o resultado do noivado de Nick e Hannah ainda não foi revelado… com a dupla ficando noiva nos casulos, antes de ir para o México para ver se a conexão deles funcionará sem uma parede entre eles.

A dupla já passou por uma fase difícil no programa – a lista de prós e contras de Hannah deixou Nick inseguro sobre o relacionamento deles. Não ajuda o fato de Nick estar morando no porão de seus pais antes de se juntar a Hannah no programa.

No entanto, como Nick nos conta, ele já fugiu, tendo comprado sua própria casa… dizendo que seu fracasso anterior no lançamento foi na verdade uma estratégia para economizar dinheiro.