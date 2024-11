Nicky Jam revoga endosso de Donald Trump após Rally MSG

Nicky Jam não está mais apoiando Donald Trump a candidatura à presidência … o cantor revogou seu endosso após o polêmico comício do ex-presidente no fim de semana.

Jam está, claro, fazendo referência ao comediante Tony Hinchcliffe comentários do comício de domingo no Madison Square Garden… onde ele chamado Porto Rico uma “ilha flutuante de lixo”.

A observação gerou bastante controvérsia para Hinchcliffe e Trump… que foi criticado por não condenar abertamente a retórica racista quando subiu ao palco no comício. No entanto, a campanha de Trump anunciou mais tarde que a piada “não reflete as opiniões do presidente Trump”.