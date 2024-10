Nico Collins, do Texas, lesiona o tendão da coxa contra Bills, descartado

HOUSTON – O wide receiver do Houston Texans, Nico Collins, sofreu uma lesão no tendão da coxa em uma recepção para touchdown de 67 jardas no primeiro quarto e não retornará ao jogo de domingo contra o Buffalo Bills.

O safety texano Jimmie Ward também foi rebaixado para fora depois de sofrer uma lesão na virilha na vitória de domingo por 23-20.

Escolhas do Editor

Faltando 1:34 para o fim do primeiro quarto, o quarterback CJ Stroud lançou um passe profundo para Collins para um touchdown que colocou os Texans em 14-3. Collins, no entanto, mancou até a lateral e entrou na tenda médica azul e depois foi para o vestiário para uma avaliação mais aprofundada.

Collins liderou a NFL com 567 jardas recebidas nos jogos desta semana.