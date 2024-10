Nico Williams chama a luta contra o racismo de seu ‘Não. 1 gol’

O atacante do Athletic Club e da Espanha, Nico Williams, disse que seu objetivo número um na vida é combater o racismo.

Williams, que nasceu na Espanha, filho de pais ganenses, sofreu abusos racistas na LaLiga.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

O jovem de 22 anos, que desempenhou um papel de destaque na vitória da Espanha na Euro 2024, disse ao El Mundo: “Meu irmão [Athletic’s Iñaki Williams] e eu, como negro, tenho uma tarefa importante nesta vida, que é o combate ao racismo. É meu objetivo número um. Como figura pública, para contribuir para essa luta, não posso me desviar ou me tornar uma aberração e não ter os pés no chão.”

O racismo no futebol tem sido um problema recorrente em Espanha, com Vinícius Júnior, do Real Madrid, repetidamente assediado por alguns adeptos adversários desde que chegou ao país em 2018.

Vinícius disse no ano passado que a Espanha é considerada um país racista.

“Obviamente não estou na pele do Vinícius e não sei como ele se sente”, disse Williams. “Posso falar por mim e é verdade que no futebol há muitos insultos. Não gosto quando insultam os outros, seja Vinícius ou Luka Modric. precisar insultar alguém.

Nico Williams enfatizou a importância da luta contra o racismo na Espanha. Cesar Ortiz Gonzalez/Sócrates/Getty Images

“Não sei, acho que temos que refletir porque não entendo esse comportamento [insults, racism, flare throwing] e pioram o futebol.

“Muitas vezes há falta de respeito pelos outros.”

A LaLiga e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) afirmaram que estão comprometidas com a luta contra o racismo.

No mês passado, um torcedor do Maiorca foi condenado a 12 meses de pena suspensa por um tribunal espanhol por insultar racialmente Vinícius e Samuel Chukwueze, do Villarreal.

“Acho que a Espanha está avançando no caminho certo e devemos continuar assim”, disse Williams. “Há sempre pessoas que tentam vender outra imagem dos imigrantes, mas são uma minoria. Fico muito feliz por ver que estão a ser feitos progressos nesta batalha contra o racismo.”

Questionado se se considera um exemplo de Espanha multicultural, Williams disse: “Sim, e gosto de ser.

“É importante consciencializar todos que muitas pessoas vêm para Espanha para ganhar o pão, para tentar alcançar um futuro que não têm nos seus países e para dar uma vida melhor aos seus filhos. vou tentar fazer tudo ao meu alcance para que essas pessoas [immigrants] podemos ter uma vida melhor.”