Nigel Lythgoe afirma que Paula Abdul fabricou suposta agressão sexual em Las Vegas

Paula Abdul está fabricando novos detalhes de uma suposta agressão sexual que ela afirma ser seu ex-chefe do “American Idol” Nigel Lythgoe cometido… de acordo com novos documentos que ele apresentou em sua batalha contínua.

O antigo EP ‘Idol’ e ‘So You Think You Can Dance’ apresentou documentos na terça-feira, evocando a memória de Paula de um suposto incidente de 2015 em Las Vegas. Como relatamos pela primeira vez, Paula inicialmente afirmou ter testemunhado Nigel tateando sua assistente durante uma filmagem de ‘SYTYCD’ … que Nigel negou quando Paula entrou com seu processo pela primeira vez em dezembro passado.