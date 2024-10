Nigéria boicota eliminatória da AFCON contra a Líbia, diz federação

A Nigéria desistiu da partida de qualificação para a Copa das Nações Africanas contra a Líbia na segunda-feira, de acordo com seu capitão William Troost-Ekong e a Federação Nigeriana de Futebol (NFF), em protesto contra o desvio de seu voo para o país antes que jogadores e funcionários fossem abandonados para horas em um aeroporto distante do local do jogo.

As Super Águias enfrentariam a anfitriã Líbia, na cidade de Benghazi, onde esperavam garantir uma vaga na qualificação para a fase final em Marrocos, no final do próximo ano.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Mas depois de ficarem presos por mais de 16 horas em um aeroporto a 250 km (155 milhas) de distância do destino pretendido, os jogadores nigerianos disseram que não cumpririam a partida e a NFF emitiu um comunicado.

“A delegação da Nigéria para as eliminatórias da AFCON de terça-feira contra a Líbia ainda permaneceu no aeroporto Al Abraq 12 horas após o desembarque na Líbia”, disse o comunicado.

“A aeronave fretada ValueJet foi, de forma estranha e perigosa, desviada para o pequeno aeroporto longe de Benghazi, no momento em que o piloto completava a sua aproximação ao aeroporto de Benghazi.

“Jogadores e dirigentes fatigados permaneceram perplexos porque a Federação Líbia de Futebol, anfitriã, não enviou nenhuma equipe de recepção ou mesmo veículos para levar os membros da delegação do aeroporto ao seu hotel, que fica a três horas de distância, em Benghazi.

“Os jogadores decidiram não jogar mais a partida, já que os dirigentes da NFF estão fazendo planos para levar o time de volta para casa.”

Troost-Ekong disse no X: “Como capitão, juntamente com a equipe, decidimos que não jogaremos este jogo. Aparentemente, nosso avião está sendo abastecido neste momento e devemos partir para a Nigéria em breve”.

A CAF disse em comunicado que esteve em contato com as federações de futebol de ambos os países e que “o assunto foi encaminhado ao Conselho Disciplinar da CAF para investigação e ações apropriadas serão tomadas contra aqueles que violaram os Estatutos e Regulamentos da CAF”.

O atacante nigeriano Victor Boniface fazia parte da equipe presa em um pequeno aeroporto na Líbia. William Troost-Ekong em X

A Federação Líbia de Futebol disse que o incidente não foi deliberado e instou a Nigéria a ser compreensiva.

“Temos o maior respeito pelos nossos homólogos nigerianos e queremos tranquilizá-los de que o desvio do seu voo não foi intencional”, afirmou, acrescentando que podem ocorrer perturbações devido a protocolos de tráfego aéreo de rotina, verificações de segurança ou outros desafios logísticos.

“Rejeitamos firmemente quaisquer alegações que sugiram crime ou sabotagem nesta situação. Esperamos que este mal-entendido possa ser resolvido com compreensão e boa vontade.”

O atacante nigeriano Victor Boniface reclamou que ficou preso no aeroporto por quase 13 horas, sem comida, Wi-Fi ou lugar para dormir. “África, podemos fazer melhor”, disse ele no X.

Não está claro o que acontecerá com os pontos do jogo, e o assunto provavelmente será encaminhado ao Conselho Disciplinar da CAF.

A Nigéria venceu a Líbia por 1 a 0 no jogo reverso em Uyo, na sexta-feira, graças a um gol tardio de Fisayo Dele-Bashiru, levando a equipe a sete pontos em três jogos em seu grupo.

O Benim tem seis pontos, o Ruanda dois e a Líbia um. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a final de 24 equipes.

Informações de Colin Udoh da ESPN contribuíram para este relatório.