Nikki Garcia (Bella) solicita ordem de restrição contra Artem Chigvintsev, alega brutalidade

Nikki Garcia (Também conhecida como Bella) entrou com uma ordem de restrição contra o ex-marido Artem Chigvintsev Segunda-feira, e um juiz assinou, depois que Nikki apresentou uma declaração juramentada ao tribunal dizendo em detalhes como Artem supostamente a brutalizou.

Em sua petição, Nikki diz que Artem “me abordou várias vezes e me prendeu no chão enquanto nosso filho estava presente”.

Ela diz que desde que Artem foi cortado de “Dancing with the Stars”, ele ficou “cada vez mais irritado, gritando comigo e gritando”. Ela disse que eles discutiram sobre a necessidade dele de controlar sua raiva, acrescentando que, na manhã do incidente, Artem criticou Nikki sobre como o muffin inglês de seu filho deveria ser torrado, gritando que ela fez de seu filho um “comedor exigente”.

Nikki diz que ficou tão emocionada com os gritos de Artem com ela que jogou os sapatos infantis 7 de Matteo em direção a Artem. Os sapatos atingiram sua perna.

Ela diz que Artem agarrou Matteo e correu com ele escada acima, enquanto o menino gritava: “Mamãe! Mamãe!”

Ela diz que enquanto tentava entrar no quarto, Artem abriu a porta e a jogou no chão do lado de fora do quarto de Matteo. Ela diz que ele agarrou seus braços e a segurou no chão, o que pareceu durar 30 segundos.

A polícia veio e Matteo disse a eles: “Papai machucou minha mão”.

Ela também alegou que Artem foi fisicamente violento em uma ocasião anterior. Ela diz que em meados de 2023, ele “me agarrou violentamente pela cintura” para mantê-la longe de Matteo. Ela também diz que houve vários casos de abuso verbal.

O juiz proibiu Artem de entrar em contato ou chegar a menos de 100 metros dela, de seu filho, de sua casa, etc. A única exceção é para visitação ou troca da criança por ordem judicial.

Nikki perguntou ao juiz se ela poderia deixar o país e seu filho, mas o juiz negou o pedido até que uma audiência completa fosse realizada em 21 de outubro. Ela quer ir a Londres para filmar um projeto.

Fomos informados de que Artem não mora na casa da família desde 29 de agosto, após uma disputa doméstica, mas o juiz disse que não concederá uma “ordem de mudança” até a audiência.

Nikki pediu o divórcio depois de uma briga com Artem que o levou à prisão por suposta violência doméstica. Os promotores se recusaram a apresentar acusações, alegando falta de provas.

Nikki e Artem se casaram em 2022 em uma cerimônia em Paris. Eles se conheceram em 2017, quando eram parceiros no programa “Dancing with the Stars”, mas só começaram a namorar depois que ela terminou com John Cena.