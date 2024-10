Nikki Garcia (Bella) vista pela primeira vez desde a ordem de restrição contra Artem

Nikki foi vista na sexta-feira em Napa, CA, pela primeira vez desde que um juiz lhe deu proteção ordenada pelo tribunal contra o profissional de “Dancing With the Stars”. Artem Chigvintsev .

Em uma declaração juramentada, Nikki afirmou que Artem “me abordou várias vezes e me prendeu no chão enquanto nosso filho estava presente”. Ela também alegou que Artem ficou violento com ela no ano passado, agarrando-a pela cintura para mantê-la longe do filho.