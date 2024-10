Niners abrem janela de treino para Pearsall, mas não para McCaffrey

SANTA CLARA, Califórnia – Depois de uma pausa de três dias neste fim de semana, o San Francisco 49ers retornará aos treinos na segunda-feira com sua escolha do primeiro turno de volta à mistura, enquanto continuam esperando por seu astro running back para fazer o mesmo.

O técnico Kyle Shanahan disse na sexta-feira que os Niners abrirão a janela de treinos de 21 dias para o recebedor Ricky Pearsall na segunda-feira, embora ainda não façam o mesmo para o running back Christian McCaffrey.

Pearsall está na lista de lesões não relacionadas ao futebol depois de ter sido baleado em uma suposta tentativa de roubo na área de Union Square, em São Francisco, em 31 de agosto. McCaffrey entrou na lista de reserva de feridos em 14 de setembro por causa de uma tendinite de Aquiles persistente. Ambos os jogadores podem retornar antes da revanche do Super Bowl LVIII em 20 de outubro contra o Kansas City Chiefs, mas McCaffrey ainda não chegou a esse ponto, disse Shanahan.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Ele continua melhorando, mas não estamos abrindo isso [next] semana”, disse Shanahan.

Os Niners foram tecnicamente capazes de abrir a janela de treinos de Pearsall antes do jogo de 6 de outubro contra o Arizona Cardinals. Mas eles optaram por não fazer isso em parte porque tiveram uma curta semana de treinos antes do jogo de quinta à noite contra o Seattle Seahawks e queriam dar a Pearsall semanas completas de trabalho quando ele voltasse. Os jogadores que saem da lista de lesionados têm um período de três semanas para treinar, onde podem ser ativados a qualquer momento.

É muito cedo para dizer quando os Niners farão isso com Pearsall, de acordo com Shanahan.

“Provavelmente eu pensaria que seria um período de aceleração mais longo, mas acho que em termos de saúde e tudo mais, ele está totalmente pronto para partir”, disse Shanahan. “Eu realmente não vou decidir essas coisas até começarmos a vê-lo treinar, mas não vamos apressar nem nada. Se ele estiver pronto, ele está pronto e se não estiver, temos algumas semanas.”

Pearsall foi baleado no peito depois que um aluno do último ano do ensino médio de 17 anos da vizinha Tracy, Califórnia, tentou roubá-lo, resultando em uma briga entre os dois, de acordo com o Departamento de Polícia de São Francisco. A bala saiu pelas costas de Pearsall e não atingiu órgãos vitais, permitindo uma recuperação rápida que o gerente geral do Niners, John Lynch, chamou de “muito, muito milagrosa”.

Os Niners colocaram Pearsall na lista de lesões não relacionadas ao futebol em 2 de setembro e prometeram não apressar Pearsall de volta para que ele pudesse se recuperar física, mental e emocionalmente. Desde então, Pearsall tem estado perto da equipe nas instalações todos os dias e foi visto se condicionando lateralmente durante os treinos.

A situação de McCaffrey permanece mais incerta. Fontes disseram a Adam Schefter, da ESPN, na semana passada, que McCaffrey não teve crises em sua primeira semana de volta ao trabalho de campo e que houve “algum leve encorajamento” sobre esse progresso.

Com Shanahan descartando McCaffrey abrindo sua janela de treinos na próxima semana, o mais cedo que ele poderia retornar seria antes do jogo de 27 de outubro contra o Dallas Cowboys. Os Niners também se despedirão depois disso, seguido por um jogo em 10 de novembro contra o Tampa Bay Buccaneers. McCaffrey foi visto no vestiário recentemente, depois de visitar a Alemanha para consultar um especialista no mês passado.