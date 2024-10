Niners se mantém firme para uma vitória importante contra Seahawks, apesar da lesão de Mason

SEATTLE – Cerca de nove minutos depois que o San Francisco 49ers aumentou sua vantagem para 20 pontos contra o Seattle Seahawks na noite de quinta-feira, o linebacker Fred Warner foi atingido por um desconfortável caso de déjà vu.

Seattle tinha acabado de marcar 14 pontos consecutivos para reduzir a vantagem do San Francisco para seis e estava recuperando a bola para abrir o quarto período.

Para um time dos Niners que havia perdido vantagem de dois dígitos no quarto período em derrotas para o Los Angeles Rams na semana 3 e para o Arizona Cardinals no domingo, era difícil não deixar surgir a dúvida de que seria uma trifeta NFC West. .

“[A] mil por cento”, disse Warner. “É uma merda, mas sim, era algo que parecia familiar com certeza. Eu fico tipo, ‘Ei, podemos seguir um de dois caminhos aqui. Podemos permanecer firmes em um ambiente hostil e conseguir o jogo que precisamos ou podemos nos contentar com exatamente como temos jogado nas últimas derrotas.”

Desta vez, apesar de outra série de lesões e de um replay de desafio invisível que foi contra eles, os Niners perseveraram para conseguir uma vitória por 36-24 que tanto precisavam.

Durante a semana, os Niners proclamaram que a disputa de quinta-feira foi a coisa mais próxima de um jogo imperdível que você pode conseguir na Semana 6 da NFL. Uma derrota os teria deixado cair para 2-4 no geral, 0-3 na divisão e 0-4 na conferência. Eles ainda teriam 11 jogos para voltar à disputa, mas a escalada teria sido significativamente mais árdua.

O outro lado, é claro, era que uma vitória impulsionaria os Niners para 3-3 e empataria com Seattle no topo da divisão, com uma partida inicial contra os Seahawks em um potencial desempate frente a frente.

“Eu falei sobre algumas derrotas difíceis que são mais difíceis do que outras e quando você sente que as venceu, especialmente jogos de divisão, isso nos deixa enojados”, disse o técnico Kyle Shanahan. “Estamos conversando sobre como essas duas derrotas são um lembrete de como a NFL funciona, e acho que ficamos um pouco estragados pela natureza humana de às vezes nos sentirmos muito relaxados e nunca podemos nos sentir muito relaxados.”

A mera ideia de relaxamento tem sido difícil para os Niners entenderem, dado tudo o que enfrentaram em relação às lesões nesta temporada. Já sem jogadores importantes, como o running back Christian McCaffrey (tendinite de Aquiles), o linebacker Dre Greenlaw (rompimento de Aquiles), o defensive tackle Javon Hargrave (rompimento de tríceps) e o safety Talanoa Hufanga (rompimento de ligamentos no pulso), os Niners tiveram mais problemas de saúde na quinta-feira. noite.

O cornerback Charvarius Ward fez um treino na esperança de poder jogar devido a uma contusão no joelho, mas estava inativo antes do jogo. O segurança novato Malik Mustapha, começando no lugar de Hufanga, fez uma interceptação precoce e depois partiu com o que Shanahan chamou de entorse no tornozelo. Talvez o mais crítico seja o fato de que o running back Jordan Mason machucou o ombro esquerdo no primeiro tempo, voltou para uma corrida para abrir o terceiro quarto e depois só ficou disponível em situação de emergência pelo resto do jogo. Ele terminou com 73 jardas em nove corridas e pegou outro passe de 9 jardas.

Shanahan disse que Mason fará mais testes na sexta-feira para determinar a gravidade da lesão.

“Ele pensou que ficaria bem”, disse Shanahan. “Ele voltou e isso o machucou muito, então ele saiu. … Descobriremos mais amanhã.”

Como se as lesões não bastassem, eles também estavam no lado errado de um replay em que um ângulo de câmera finalmente mostrou aos fãs em casa que o punt returner dos Seahawks, Dee Williams, tocou uma bola que os Niners acabariam recuperando aos 18 anos de Seattle. Brian Hampton, vice-presidente de administração de futebol do 49ers, alertou-o sobre Williams tocando a bola, mas quando os árbitros revisaram a jogada, eles não tinham um ângulo que fornecesse evidências claras. Isso fez com que a ligação fosse suspensa e gerou frustração na linha lateral de São Francisco.

Mark Butterworth, vice-presidente de replay instantâneo da NFL, disse após o jogo que não viram o replay claro onde a bola foi tocada até que fosse tarde demais para anular a jogada.

“Por ser ‘Thursday Night Football’, tive certeza de que eles teriam vários ângulos de câmera”, disse Shanahan. “Nós jogamos pensando que conseguiríamos ângulos melhores e então eles simplesmente me disseram que não. E então, cerca de dois minutos depois, ouvi todos os caras na caixa começarem a pirar dizendo que viram outro ângulo e foi uma bagunça.”

No final das contas, essa jogada não importou, já que os 49ers fecharam o jogo com a ajuda de novatos trabalhando em funções substitutas.

O cornerback Renardo Green, jogando mais snaps porque Ward estava fora, surgiu com sua primeira interceptação na carreira no meio do quarto período para configurar o que acabou sendo o passe vencedor para touchdown de 9 jardas do quarterback Brock Purdy para o tight end George Kittle. O novato Isaac Guerendo, no lugar de Mason, fez o mesmo, arrancando uma corrida de 76 jardas que praticamente selou a vitória a 1:39 do final.

“Participamos de muitos jogos importantes, vencemos muitos jogos importantes”, disse Kittle. “Perdemos alguns jogos importantes, então temos experiência no momento… Quando você tem caras novos por aí e quando eles sentem a confiança de todos os caras que já passaram por lá, eles sentem que eles se encaixam perfeitamente e também têm essa confiança, então nossa equipe já passou por essas situações e nos saímos muito bem com elas, especialmente aqui na estrada em Seattle.

Embora os 49ers aproveitem a vitória de quinta-feira por mais alguns dias, eles não demorarão muito para voltar sua atenção para o próximo adversário do calendário: o Kansas City Chiefs. Os 49ers nunca venceram Kansas City em um jogo regular ou pós-temporada desde que Shanahan assumiu em 2017, incluindo, é claro, duas derrotas no Super Bowl.

Kansas City está 5-0 e estará ainda mais descansado do que os Niners após a despedida.

Basta dizer que ninguém em São Francisco considerará isso uma vitória obrigatória. Mas não há como negar que eles querem isso.

“Não podemos nos vingar da derrota no Super Bowl”, disse Williams. “Aquele navio navegou… Obviamente, sabemos que tipo de time é esse, um dos melhores times da liga, zagueiro famoso, ótimo treinador. Então, vai ser um jogo difícil de qualquer maneira. tirar esses três dias de folga e se reagrupar e tentar montar um jogo completo.”