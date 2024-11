No Bets Barred: Brandon Moreno conseguirá voltar aos trilhos contra Amir Albazi no UFC Edmonton?

O UFC Edmonton acontece neste sábado, com dupla peso mosca, com Brandon Moreno enfrentando Amir Albazi na luta principal e Erin Blanchfield enfrentando Rose Namajunas em uma co-luta principal de cinco rounds. Então, com toda essa ação e muito mais, Jed Meshew, do MMA Fighting, se junta a Alexander K. Lee para quebrar tudo.

Além das duas lutas especiais, há mais 12 lutas neste fim de semana, muitas delas com lutadores canadenses e Jed e AK discutem todas as melhores opções de apostas. Os tópicos incluem se Brandon Moreno pode voltar à disputa pelo título, se Erin Blanchfield está sendo subestimada depois de sofrer sua primeira derrota, como todos os lutadores canadenses se sairão em casa e muito mais. Além disso, Jed apresenta AK a “THE CLIMB” enquanto ele continua sua marcha em direção à glória.

Sintonize o episódio 106 de No Bets Barred.

Novos episódios do Sem apostas barradas Os podcasts são lançados todas as quartas-feiras e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou em qualquer outro lugar onde você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.