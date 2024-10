Notre Dame Fighting Irish domina aspirantes da Marinha em NJ

EAST RUTHERFORD, NJ – O técnico do Notre Dame, Marcus Freeman, disse que ocasionalmente mostra aos seus jogadores clipes da embaraçosa derrota em casa em 7 de setembro para o Northern Illinois – uma tática motivacional que parece estar funcionando.

Os irlandeses já venceram seis jogos consecutivos, a mais longa seqüência sob o comando de Freeman, incluindo a derrota de Navy por 51 a 14 no sábado, no MetLife Stadium.

“Não podemos perder a dor”, disse Freeman após outra vitória crítica que ajudou a restaurar suas esperanças de uma vaga no College Football Playoff de 12 times. “É isso que quero garantir que nossos jogadores entendam. Não quero perder a dor daquele jogo porque às vezes somos motivados pelo medo. .

“Seremos gratos por isso se o utilizarmos e aprendermos com as lições que nos ensinou. Às vezes, quando você tem sucesso, você se esquece da dor que a NIU deixou em todos os nossos corações e entranhas. Quero refletir sobre isso e não quero que eles percam isso.”

Se for possível que o ponto de viragem de uma equipa aconteça apenas duas semanas após o início da temporada, isso pode ter sido o fim para os irlandeses. Desde a derrota para o Northern Illinois, Notre Dame tem estado sob pressão para vencer e ter uma boa aparência, já que o único caminho para o playoff como independente é através de uma das sete candidaturas gerais. O restante das vagas está reservada para os cinco campeões da conferência com melhor classificação – uma oferta que a Marinha esperava conseguir, mas foi frustrada no sábado.

O que começou como um confronto altamente esperado entre dois programas classificados que precisavam desesperadamente de uma vitória para impulsionar seus respectivos currículos rapidamente se transformou em uma soneca.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

A Marinha, anteriormente invicta, que tinha sido uma das histórias de bem-estar da temporada junto com o rival invicto Exército, voltou à realidade com uma série de erros no primeiro tempo que custaram muito caro para serem superados contra um time mais talentoso em um sábado ensolarado em a casa dos New York Jets e do New York Giants.

A Marinha presenteou os irlandeses com cinco fumbles – algo que os aspirantes não haviam feito nenhuma vez durante toda a temporada – e seis viradas no total, a maior desde 2002. Notre Dame marcou 27 pontos em viradas, e a maioria deles – exceto o quarterback da Marinha, Blake A primeira interceptação na zona vermelha de Horvath em sua carreira foram erros não forçados, com a segurança da bola sendo um problema maior do que uma jogada defensiva de destaque.

Os pontos fortes que impulsionaram a Marinha ao seu primeiro início de 6-0 desde 1979 – vencendo a batalha de rotatividade e perfeição na zona vermelha – foram alguns dos maiores pontos fracos dos aspirantes contra o Notre Dame. A Marinha acertou 1 de 3 na zona vermelha contra o Notre Dame, que também manteve o quarto lugar no ataque do país (44,8 pontos por jogo) sem gols por dois quartos. Enquanto isso, foi o maior número de pontos que a defesa da Marinha permitiu em toda a temporada.

“Você tem que trabalhar, caso contrário você deixa o resultado ao acaso”, disse o linebacker do Notre Dame, Jack Kiser. “Todos os dias chegamos sabendo o que pode acontecer se não tentarmos atingir nosso potencial ou cumprir os padrões. Usamos isso como motivação.”

O quarterback do Notre Dame, Riley Leonard, acertou 3 de 3 para 105 jardas e um touchdown em passes com pelo menos 20 jardas aéreas, uma área do jogo de passes que estava faltando no início do dia. Seus três passes concluídos são os maiores com os irlandeses, de acordo com a ESPN Research.

Leonard, que foi transferido do Duke na offseason passada, disse que ainda está descobrindo o ataque sob o comando do coordenador ofensivo do primeiro ano, Mike Denbrock, e continuando a construir uma coesão com os jogadores ao seu redor.

“Já me sinto 100% confiante? Não, mas algumas coisas estão começando a se tornar uma segunda natureza em nossas verificações”, disse ele. “Tem sido um trabalho em andamento, obviamente, mas acho que estamos melhorando a cada semana”.

Leonard foi responsável por três touchdowns (dois passes, um corrido) e nenhuma interceptação contra a Marinha. Na derrota para o NIU, Leonard lançou duas interceptações e nenhum touchdown. Freeman reiterou que parte do problema contra a NIU foi que a equipe não estava mentalmente preparada para lidar com o sucesso, mas depois de seis vitórias consecutivas, essa mentalidade continuará a ser testada – incluindo a sua.

“É melhor você entender que se não se preparar da maneira certa, você pode perder para qualquer um que jogar”, disse ele, “e não quero esquecer isso”.