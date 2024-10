Notre Dame vira QB de 4 estrelas de dupla ameaça Blake Hebert de Clemson

Notre Dame conseguiu um compromisso com o quarterback de quatro estrelas Blake Hebert na segunda-feira, revertendo a promessa de longa data de Clemson e garantindo um quarterback para a classe irlandesa de 2025 menos de duas semanas após a mudança sísmica de Deuce Knight para Auburn.

Hebert, o sexto passador de ameaça dupla da ESPN em 2025, anunciou sua retirada de Clemson via X antes de dar sua promessa a Notre Dame minutos depois na noite de segunda-feira.

Hebert, um quarterback de 1,80 metro e 90 quilos de Greenwich, Connecticut, estava comprometido com Dabo Swinney e os Tigers desde 16 de junho de 2023. Com seu recrutamento encerrado, Hebert fez duas viagens para Clemson no início deste ano, mais recentemente em uma visita oficial em maio.

No entanto, o cenário do quarterback no ciclo de 2025 mudou quando Knight, o segundo quarterback de dupla ameaça da ESPN, retirou sua promessa de Notre Dame em 2 de outubro e se comprometeu com Auburn, encerrando uma longa saga de recrutamento que começou no verão. Os irlandeses foram agressivos em sua busca por outro quarterback para 2025 após a saída de Knight, e Marcus Freeman & Co. encontrou um em Hebert, agora com destino a South Bend, Indiana, por meio de um recrutamento de final de ciclo liderado pelo treinador de quarterbacks de Notre Dame e jogo de passes coordenador Gino Guidugli.

“Gostaria de começar agradecendo à comissão técnica do Clemson, bem como ao próprio programa, por tudo o que fizeram por mim”, escreveu Hebert aos X minutos antes de anunciar sua promessa aos irlandeses. “Dito isto, optei por retirar o meu compromisso e passarei os próximos 4 anos noutra instituição.”

Hebert passou as três primeiras temporadas de sua carreira no ensino médio na Central Catholic High School de Massachusetts. Ele perdeu quase toda a temporada júnior depois de sofrer uma fratura no tornozelo na abertura da temporada do programa no outono passado. Como titular do primeiro ano em sua segunda temporada em 2022, Hebert completou 58,3% de seus passes para 1.748 jardas, com 24 touchdowns e uma interceptação. Hebert foi transferido para a Brunswick School de Connecticut antes de sua última temporada.

Hebert agora se junta a um grupo de recrutamento da Notre Dame que perdeu vários compromissos nos últimos meses. Antes de Knight, o safety quatro estrelas Ivan Taylor marcou uma partida importante quando mudou para Michigan em julho, e os irlandeses perderam a promessa do running back três estrelas Daniel Anderson no início deste mês. No entanto, Notre Dame ainda mantém compromissos de nove promessas da ESPN 300 em 2025, liderada pelo ataque ofensivo de quatro estrelas Will Black (No. 99 em 2025 ESPN 300), e Hebert chegará ao campus ao lado do tight end de quatro estrelas James Flanigan (No. .144), running back Justin Thurman (No. 300) e wide receiver Elijah Burress (No. 44 wide receiver em 2025).

A nova turma dos irlandeses ocupa a 14ª posição no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo de 2025.