Noussair Mazraoui, do Man United, é afastado após procedimento cardíaco, dizem fontes

O zagueiro do Manchester United, Noussair Mazraoui, ficará afastado dos gramados após passar por um procedimento cardíaco, disseram fontes do clube à ESPN.

Mazraoui foi substituído no intervalo do empate em 0 a 0 do United com o Aston Villa, no domingo, e posteriormente foi retirado da seleção do Marrocos antes da pausa internacional, após reclamar de palpitações cardíacas.

Desde então, ele passou por um procedimento corretivo e deverá ficar fora de ação por algumas semanas.

A condição de Mazraoui é “relativamente comum”, segundo fontes do clube, enquanto a operação foi descrita como “menor”.

Fontes esclareceram que não se tratava de uma situação de emergência e que se espera que Mazraoui recupere totalmente.

Não é a primeira vez na sua carreira que Mazraoui sofre de um problema cardíaco. Ele ficou afastado dos gramados por três meses enquanto jogava pelo Bayern de Munique em 2023, após sofrer complicações cardíacas devido ao COVID-19.

Noussair Mazraoui ingressou no Manchester United vindo do Bayern de Munique no verão. James Gill-Danehouse/Getty Images

O lateral testou positivo para COVID-19 durante a Copa do Mundo do Catar e teve problemas durante as férias após o torneio.

O Bayern disse que o problema se devia a “uma leve inflamação no pericárdio”. Depois de passar por testes regulares, voltou à ação em março de 2023.

O United estava ciente da condição que ele tinha no Bayern, mas esta é uma condição diferente.

Mazraoui fez 10 jogos pelo United desde que se transferiu da Alemanha no verão. O United não está estabelecendo um cronograma firme para seu retorno e sua ausência será mais um golpe para o técnico Erik ten Hag.

Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho e Amad Diallo tiveram que se retirar das missões internacionais devido a lesões, enquanto Harry Maguire deve ficar afastado dos gramados por semanas após se lesionar contra o Villa.

Ten Hag já está com falta de laterais devido a problemas contínuos de lesões com Luke Shaw e Tyrell Malacia. Shaw não joga pelo United desde fevereiro, mas há esperança de que ele possa retornar após a atual pausa internacional.

Malacia não joga pelo United há mais de um ano, enquanto continua se recuperando de uma operação no joelho.