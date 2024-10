Noussair Mazraoui, do Man United, treina após procedimento cardíaco

O zagueiro do Manchester United, Noussair Mazraoui, voltou a treinar após passar por uma cirurgia cardíaca.

Mazraoui passou pela operação corretiva depois de reclamar de palpitações durante o empate em 0 a 0 com o Aston Villa antes da pausa internacional.

O jogador de 26 anos, que também teve um problema cardíaco durante sua passagem pelo Bayern de Munique, pôde treinar com o time titular de Erik ten Hag em Carrington, na quinta-feira.

Uma fonte disse à ESPN que ainda não foi tomada uma decisão sobre se o lateral estará disponível para a viagem do Brentford a Old Trafford, no sábado.

Ten Hag também foi impulsionado pelo retorno de Alejandro Garnacho e Amad. A dupla retirou-se das missões internacionais com Argentina e Costa do Marfim, respectivamente, mas espera-se que esteja em condições de enfrentar o Brentford.

Noussair Mazraoui ingressou no Manchester United vindo do Bayern de Munique no verão. James Gill-Danehouse/Getty Images

Harry Maguire e Kobbie Mainoo perderão o jogo. Maguire deixou o Villa Park com chuteira protetora após ser substituído no intervalo.

Mainoo, por sua vez, sofre de um problema muscular contínuo. O médio foi substituído na derrota por 3-0 com o Tottenham e falhou o empate 3-3 com o FC Porto quatro dias depois.

Escolhas do Editor

Ele pôde jogar 85 minutos contra o Villa, mas posteriormente retirou-se da seleção inglesa antes dos jogos contra Grécia e Finlândia. O clube confirmou que Maguire e Mainoo deverão ficar afastados “por algumas semanas”.

Mason Mount e Luke Shaw estiveram ausentes do treino de quinta-feira enquanto continuam sua recuperação. A contratação de verão, Manuel Ugarte, também treinou fora do grupo principal, após se lesionar jogando pelo Uruguai durante o intervalo.