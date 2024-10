Nova alegação explosiva: Diddy acusado de estupro ligado à controvérsia do assassinato de Tupac

TOs problemas jurídicos de Sean Combs, conhecido como Puff Diddy, continuam a aumentar. Com acusações de tráfico sexual, conspiração e prostituição já se acumulamo renomado rapper agora enfrenta outra acusação séria. Desta vez, de uma mulher chamada Ashley Parham. Esta acusação soma-se à lista crescente de mais de 130 ações judiciais movidas contra Combs desde a sua prisão em Nova Iorque, em setembro passado.

Em sua ação, movida no Distrito Norte da Califórnia, Parham alega que Combs a agrediu sexualmente em março de 2018 em um apartamento em Orinda, Califórnia, uma pequena cidade perto de São Francisco. A suposta agressão ocorreu depois que Parham acusou Combs de estar envolvido no assassinato do rapper Tupac Shakur em 1996 – um caso que permanece sem solução quase 30 anos depois.

A história de fundo

De acordo com o processo, o incidente começou em fevereiro de 2018, quando Parham conheceu um homem não identificado – que também é acusado – em um bar. O homem estava supostamente em uma videochamada com Combs e Parham entrou na conversa. Durante a troca, Parham disse a Combs que não ficou impressionada, ligando-o à morte de Shakur. Combs supostamente respondeu com a observação assustadora: “Você pagará por isso”.

Um mês depois, Parham afirma que a situação piorou quando o homem não identificado a convidou para ir ao seu apartamento, sob o pretexto de precisar de ajuda com sua medicação contra o câncer. Foi nesse momento que chegaram Combs e sua agente, Kristina Khorram. De acordo com Parham, Khorram a ameaçoudizendo que poderiam “colocá-la em um barco e mandá-la para qualquer lugar do mundo, para nunca mais ver sua família”. Combs supostamente seguiu com ameaças violentas, empunhando uma faca antes de agredi-la sexualmente.

Aumentando a pressão sobre os pentes

Parham inicialmente relatou o incidente ao gabinete do xerife do condado de Contra Costa em 2018, mas ela se absteve de nomear seu agressor por medo de que suas afirmações não fossem acreditadas. Agora, seis anos depois, ela acusa Combs de agressão sexual, cárcere privado e sequestro.

Este último processo ocorre no momento em que Combs se prepara para enfrentar um julgamento federal em Nova York. O julgamento, previsto para durar até três semanasgira em torno de acusações de tráfico sexual e pode trazer acusações ainda mais explosivas contra o rapper.

A tempestade legal se intensificou em novembro de 2023, quando a ex-namorada de Combs, a cantora Cassie (Cassandra Ventura), o acusou de anos de abuso, incluindo estupro, violência física e perseguição. Embora esse processo tenha sido resolvido de forma privada no dia seguinte, abriu as comportas para uma onda de alegações semelhantes.sendo muitos dos acusadores mulheres – e pelo menos 25 delas alegadamente menores na altura do alegado abuso.