Novas regras iniciais da NFL O que aprendemos depois de 4 semanas?

O Houston Texans ficou a dois pontos do Minnesota Vikings no confronto da semana 3, e o técnico DeMeco Ryans decidiu arriscar.

Ele optou por aproveitar as novas regras iniciais da NFL em um esforço para acelerar o retorno dos texanos. O chutador Ka’imi Fairbairn tentou uma bola com os dedos no pontapé inicial seguinte, um chute baixo projetado para cair perto da linha do gol e forçar os Vikings a um retorno frenético que os imobilizaria bem antes da linha de 30 jardas, onde os touchbacks são identificado.

A bola realmente caiu na linha de 7 jardas dos Vikings, mas quicou para fora de campo aos 5 para pênalti. Em vez de começar com uma posição de campo ruim, os Vikings estavam na linha de 40 jardas e logo marcaram novamente a caminho da vitória por 34-7.

Regra inicial da NFL em poucas palavras aqui. Os texanos tentam capitalizar com um chute de “knuckle ball” e imobilizar os Vikings. A bola quica conforme necessário na zona de pouso – mas sai de campo aos 5. Os Vikings obtêm a posse aos 40. pic.twitter.com/IcUePKUAtV -Kevin Seifert (@SeifertESPN) 2 de outubro de 2024

A sequência demonstrou tanto a promessa quanto a dificuldade das novas regras iniciais da NFL, que estimularam abordagens criativas de alguns treinadores, mas cautela da maioria.

Ao longo de quatro semanas da temporada, a taxa de retorno de um pontapé inicial em toda a liga é de 29%, notavelmente acima dos 17% durante o mesmo período em 2023, mas ainda a terceira menor taxa de retorno desde 2000. Mais de dois terços dos pontapés iniciais (68% ) optaram pelos touchbacks, já que os treinadores escolheram a certeza da posição em campo em vez do risco-recompensa de um retorno ao vivo.

As taxas de retorno normalmente aumentam durante a segunda metade de uma temporada da NFL, principalmente porque o mau tempo limita os chutes profundos, mas será necessária uma grande mudança nos próximos três meses para atender às projeções de pré-temporada da liga de uma taxa de retorno de 50% a 60%. Ajustar as regras durante a entressafra continua sendo uma possibilidade.

Os dados de lesões nos pontapés iniciais – um fator-chave para a mudança nas regras – ainda não estão disponíveis publicamente, embora o comissário Roger Goodell tenha dito na NFL Network esta semana que as primeiras indicações são “muito boas”.

“Há muitos elementos que definem o que é sucesso nesta jogada”, disse Walt Anderson, analista de regras de arbitragem da NFL. “E então, realmente, estamos adotando a abordagem de: ‘Ei, é uma temporada longa. Todo mundo vai ter que se acostumar com isso. Não vamos nos preocupar em avaliar isso antecipadamente.’ Haverá muito tempo para avaliá-lo após a temporada.

“Mas do nosso ponto de vista, pelo menos estamos caminhando na direção que consideramos certa, que é aumentar o número de devoluções, tornar a jogada mais emocionante e então, obviamente, todos esperam que isso também a torne mais segura”.

Kirby Lee-EUA HOJE Esportes

A NFL REVISADA sua estrutura inicial depois que as equipes registraram uma taxa de retorno de 22% durante a temporada de 2023, a mais baixa da história. O comitê de competição da liga usou um modelo desenvolvido pela primeira vez pela XFL em 2020, que reduziu colisões em alta velocidade que poderiam causar concussões e também incentivou retornos.

Em vez de correr pelo campo após o chute, 10 membros da equipe de cobertura e pelo menos nove membros da equipe de retorno iniciam a jogada em uma zona de preparação a 25 jardas do chutador. Eles não podem se mover até que a bola atinja o solo, um jogador ou a end zone. Os touchbacks são detectados na linha de 30 jardas. Os chutes laterais devem ser declarados com antecedência e não podem ultrapassar 25 jardas do local do chute. Até agora nesta temporada, as equipes recuperaram 1 de 10 tentativas.

A XFL colocou touchbacks na linha de 35 jardas, um grande motivo pelo qual alcançou uma taxa de retorno de 92%. Sam Schwartzstein, que liderou a equipe de regras da XFL, disse que calculou que imobilizar consistentemente um oponente dentro dos 20 criaria uma mudança de 5% na probabilidade de vitória, dadas as primeiras descidas adicionais necessárias para marcar.

A proposta original da NFL também previa que os touchbacks fossem detectados no 35, mas foi alterado para o 30 durante as negociações finais. Essa mudança tornou os touchbacks mais palatáveis ​​para os treinadores e deu-lhes menos incentivo para optar por chutes retornáveis ​​em vez de perfurar a bola pela end zone.

“Assim que eles baixaram de 35 para 30”, disse o coordenador de times especiais do New Orleans Saints, Darren Rizzi, um dos poucos treinadores que lideraram a nova regra, “isso provavelmente reduziu 40 por cento desse limite máximo. [return rate] número.”

Está claro, porém, que pelo menos alguns treinadores simplesmente preferem a certeza de um touchback, não importa onde ele seja detectado. Apenas 19,8% dos chutes caíram na “zona de pouso” entre a linha do gol e os 20, o que exige retorno. Quase 80% viajaram de avião até a zona final ou além.

Dezesseis times, exatamente metade da liga, têm taxas de touchback de 75% ou mais. Eles são liderados pelo Los Angeles Rams, que teve apenas um dos 21 kickoffs devolvidos, e mesmo aquele foi trazido de volta da end zone.

O técnico do Rams, Sean McVay, disse no início desta temporada que o “imprevisto” dos chutes retornáveis ​​- as penalidades envolvidas em chutes para fora de campo ou falta da zona de pouso, bem como novos esquemas de bloqueio que eles não observaram – são demais. um risco.

“Essa foi uma espécie de abordagem, só não saber realmente [what it would look like]”, disse McVay. “Parecia que isso era a coisa mais inteligente para nós.”

Os Vikings têm 20 touchbacks em 23 kickoffs, e um dos três retornos veio depois que uma bola foi errada pelo novato Will Reichard. Durante o início de 4 a 0, os Vikings não perdiam desde o primeiro quarto da Semana 1, e o técnico Kevin O’Connell acreditou que seria desnecessário – correndo o risco de dar-lhes uma excelente posição em campo – imobilizar profundamente os oponentes. .

“Muitas vezes você pensa: ‘Ei, nossa defesa, eles jogaram muito bem'”, disse O’Connell. “A última coisa que você quer é desistir de algumas jardas sem esses caras em campo. … Não sei se é um produto disso, necessariamente, ou apenas uma espécie de nossa abordagem para esta nova jogada no início. a temporada.

“Há algumas incógnitas que podem ocorrer nessa jogada, desde o tipo de chute que você acerta até a disposição do time em retirá-lo talvez de cinco, seis, sete metros de profundidade. uma espécie de alvo móvel e algo que muda ao longo do ano, eu acho.”

Quando a bola é chutada para a end zone, a maioria das unidades de retorno optou por aceitar a posição de campo garantida de um touchback. As poucas equipes que foram agressivas nessas situações não viram vantagem.

Dos 10 times com mais retornos iniciais em 2024, apenas um – o Arizona Cardinals – registrou uma média de início de movimentação melhor do que a média da liga de 29,3, embora a média dos Cardinals (35,0) seja distorcida pelos 96 de DeeJay Dallas. Retorno de touchdown de jardas na semana 1, a única pontuação da NFL sob as novas regras.

Os Saints, utilizando a defesa e o conhecimento da regra de Rizzi, provavelmente aproveitaram melhor isso em seu benefício. Eles têm sido particularmente agressivos na tentativa de imobilizar oponentes dentro dos 20, registrando a segunda menor taxa de touchback da liga (29,6%), maior taxa de retorno do oponente (70,4%) e menor média de drive start após um retorno (linha de 27 jardas).

Rizzi creditou a “adesão” dos jogadores, bem como o compromisso do técnico Dennis Allen de dedicar tempo de treino a isso.

“Todo mundo neste momento tem o mesmo conjunto de regras”, disse Rizzi, “então não sei se o conhecimento das regras é um fator… Investimos muito tempo nisso.”

Os três coordenadores mais associados ao desenvolvimento das regras são Rizzi, Richard Hightower do Chicago Bears e John Fassel do Dallas Cowboys. Suas equipes estão classificadas em 1º, 5º e 9º lugar nas maiores taxas de retorno do oponente, respectivamente.

PARECE SEGURO projectar um aumento modesto nos retornos durante as últimas fases da temporada, sendo o clima o factor mais óbvio. Desde 2000, a taxa média de retorno da NFL para as semanas 1 a 10 foi de 57,2%. Das semanas 11 a 18 desta temporada, foi de 63,4%.

Mas a ESPN também encontrou alguma expectativa de que as unidades de equipes especiais provavelmente se tornarão mais ousadas e criativas à medida que se sentirem mais confortáveis ​​com as habilidades necessárias para executar chutes mais curtos e bloquear para retornos.

Schwartzstein, que agora é o especialista em análise de “Thursday Night Football” do Prime Video, observou que o primeiro retorno inicial do XFL para um touchdown em 2020 ocorreu perto do meio da temporada em uma reversão, e os times da NFL que usam dois retornadores se prestam a inovações semelhantes.

Também está claro que os jogadores estarão em melhor posição para cobrir chutes assim que dominarem a mecânica e as técnicas necessárias. Houve 43 bandeiras até agora, o número mais alto em quatro semanas desde 2008, quando a taxa de retorno foi muito maior, 77%.

Muito disso pode ser atribuído ao cumprimento estrito da liga pela regra que proíbe a equipe de cobertura de se mover até que a bola atinja o solo, um jogador ou a end zone. A NFL aplicou essa regra a pedido dos treinadores de times especiais, disse Anderson, para garantir a integridade do jogo.

Falando hipoteticamente sobre o equilíbrio da temporada, Schwartzstein disse: “Estou pensando em diferentes jogadas que ativem esse segundo retorno, agora que as pessoas conhecem as regras e estão confortáveis ​​com isso. Nem todas as transmissões estão falando sobre esta nova regra.” para que todos procurem. Os treinadores estão fazendo a mesma coisa.

“Tipo, ‘Ei, nós meio que descobrimos.’ Agora você também sabe como as equipes provavelmente farão a cobertura e poderá tirar vantagem com suas jogadas emocionantes. [fertile ground] para estratégia e diversão.”

Disse Anderson: “É um processo de aprendizagem no momento”.

As pessoas em toda a liga acreditam que estes factores provavelmente levarão apenas a um aumento modesto nas taxas de retorno. Há uma crença generalizada entre as equipes de que um ajuste nas regras – provavelmente uma mudança fora de temporada que moveria o touchback de 30 para 35 – será necessário para obter um impulso mais substancial.

Goodell fez referência a essa possibilidade durante sua aparição na NFL Network na terça-feira, observando que “seria uma virada de jogo imediatamente”.

“Acho que teremos que fazer algumas mudanças no pontapé inicial que, eu acho, levarão a muito mais retornos iniciais”, acrescentou.

Os proprietários aprovaram a regra por apenas um ano, forçando intencionalmente um gatilho de 2025 para reavaliar e aprimorar a regra conforme necessário.

“Daqui a um ano, eles podem dizer: ‘OK, quer saber? Esta peça, gostamos de onde ela está, [so] vamos fazer o touchback em 35’”, disse Rizzi.

No mínimo, a mudança nas regras parece ter evitado as preocupações de que a liga eliminaria completamente os pontapés iniciais.

“Do ponto de vista de apenas trabalhar para tentar tornar o retorno inicial mais relevante e trazê-lo de volta, até agora tem sido um sucesso”, disse Anderson.

Sarah Barshop e Katherine Terrell da ESPN contribuíram para este relatório.