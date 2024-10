Novas turmas do Programa Minha Chance iniciam aulas nesta segunda-feira, 21

Secom PMP

Seis turmas do Minha Chance – o maior programa de qualificação profissional viabilizado em Penedo por meio da prefeitura – iniciam as aulas hoje (segunda-feira, 21 de outubro).

A oportunidade de fazer um curso do SESI/SENAI sem pagar pelo custo da formação de alto nível, reconhecida em todo Brasil, atende preferencialmente pessoas de baixa renda.

E o começo desse novo ciclo que prepara mão de obra penedense para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo se inicia nas áreas de Assistente Administrativo, Costureiro, Pedreiro, Eletricista Predial e Soldador.

Entre as nove turmas da lista abaixo, uma começa a formação na terça, 22, e a outra no próximo dia 04 de novembro. As demais iniciam as aulas logo mais à tarde ou no período da noite, basta conferir na relação.

O Programa Minha Chance é uma iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes que alcança a população por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Todos os cursos acontecem na Unidade do SESI/SENAI, localizada na Avenida Wanderley, próximo do Trevo da Toca do Índio, onde ainda funciona a Escola Municipal Santa Luzia, unidade de ensino da Prefeitura de Penedo que está ganhando um novo local, com obras em estágio bastante avançado.