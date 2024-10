Novo acusador de Diddy afirma que tinha 10 anos quando foi drogado e estuprado

Um dos mais impressionantes Diddy as acusações ainda vêm de um acusador que afirma ter apenas 10 anos quando o magnata do Bad Boy o forçou a realizar um ato sexual para ter sua chance de chegar ao estrelato.

A nova ação foi movida na segunda-feira no estado de Nova York por um acusador de John Doe e, de acordo com a ação, ele voou para Nova York com seus pais no verão de 2005 para um teste com Diddy. Ele afirma que Diddy disse que queria conhecê-lo sozinho, antes de conhecer toda a sua família.