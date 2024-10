Novo processo contra Deshaun Watson resolvido, dizem os advogados

Um mês depois de um novo processo ter sido aberto acusando o quarterback do Cleveland Browns, Deshaun Watson, de agressão sexual e agressão, o caso foi resolvido, de acordo com o advogado do demandante.

“Agora resolvemos a reclamação do nosso cliente com Deshaun Watson”, disse o advogado Tony Buzbee à ESPN na noite de segunda-feira em nome da mulher. “O acordo é confidencial.”

O advogado de Watson, Rusty Hardin, também confirmou posteriormente que o caso foi resolvido.

De acordo com a ação, que foi movida em 9 de setembro no condado de Harris, Texas, as supostas ações ocorreram em outubro de 2020, antes que Watson e uma mulher, identificada como Jane Doe no processo judicial, fossem jantar em seu apartamento. Watson era membro do Houston Texans na época.

Watson negou as acusações em comunicado divulgado por Hardin. A NFL está analisando a reclamação de acordo com a política de conduta pessoal, mas a liga não colocou Watson na lista de isentos do comissário porque não houve acusações formais e a revisão estava apenas começando.

Um porta-voz da liga se recusou a comentar na noite de segunda-feira.

Buzbee disse anteriormente à ESPN que a mulher, assim como duas testemunhas adicionais, planejavam falar com a NFL. Ele não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre se a mulher ainda pretendia ser entrevistada pela liga como parte de sua investigação.

Watson, de 29 anos, cumpriu suspensão de 11 jogos em 2022, depois que mais de duas dezenas de mulheres o acusaram de agressão sexual e conduta inadequada durante sessões de massagem. Dois grandes júris do Texas se recusaram a prosseguir com acusações criminais contra ele, mas ele cumpriu sua suspensão depois que a NFL e a NFL Players Association chegaram a um acordo em sua questão disciplinar.

Ele também foi obrigado a pagar uma multa de US$ 5 milhões e passar por avaliação obrigatória por especialistas comportamentais e seguir o programa de tratamento sugerido antes de ser reintegrado pela liga.

Watson resolveu 23 dos 24 processos movidos contra ele no verão de 2022.

A ação movida em setembro não tem relação com as duas ações judiciais restantes (uma do verão de 2022 e outra movida em outubro) de mulheres que acusaram Watson de má conduta sexual durante sessões de massagem.

Após o último processo, Watson continuou a começar como zagueiro dos Browns. O técnico Kevin Stefanski se recusou anteriormente a comentar o processo, mas disse que não estava ciente das acusações antes de elas surgirem.

Watson foi titular em 17 jogos desde que os Browns negociaram seis escolhas de draft, incluindo três escolhas de primeira rodada, por ele e lhe deram um acordo totalmente garantido de US$ 230 milhões, o que era um recorde da NFL na época. Em cinco jogos nesta temporada, Watson registrou um QBR de 21,0, o menor de qualquer passador qualificado.