Novos agentes de Haason Reddick pretendem acabar com a disputa dos Jets

Abandonado por sua agência de longa data na semana passada, o pass rusher do New York Jets, Haason Reddick, contratou Drew Rosenhaus e Ryan Matha como seus novos agentes.

Rosenhaus, que já conversou com os Jets, disse a Adam Schefter da ESPN que expressou esperança de que a disputa possa ser resolvida em breve.

“Estamos ansiosos para trabalhar com os Jets para resolver isso o mais rápido possível”, disse Rosenhaus a Schefter. “Haason gostaria de ser um New York Jet nos próximos anos e nosso objetivo é fazer com que isso aconteça.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Se Reddick realmente quiser permanecer com os Jets, isso seria uma reviravolta, porque ele solicitou uma troca em 12 de agosto.

Rosenhaus disse que está planejando comparecer ao jogo de segunda à noite contra o Buffalo Bills, onde provavelmente se encontrará com dirigentes dos Jets.

Reddick, de 30 anos, adquirido em uma negociação em 29 de março com o Philadelphia Eagles, é o último remanescente da NFL. A saga tomou um rumo estranho na semana passada, quando a CAA o abandonou como cliente. A CAA e os Jets estavam negociando um contrato renegociado, mas Reddick aparentemente se recusou a ceder ao seu desejo de obter uma prorrogação de longo prazo.

Esta tem sido uma das resistências mais bizarras da história recente da NFL. Na semana passada, o proprietário dos Jets, Woody Johnson, fez um apelo público a Reddick, dizendo aos repórteres: “Haason, entre no seu carro, dirija pela I-95 e venha para o New York Jets. Podemos encontrá-lo e lhe dar uma escolta imediatamente. no prédio e você vai se encaixar perfeitamente e vai adorar isso aqui, e vai se sentir bem-vindo e vai realizar grandes coisas conosco.”

Reddick, que mora em Camden, Nova Jersey, a cerca de 90 minutos do centro de treinamento dos Jets, faltou a todos os eventos do time desde a troca, perdendo cerca de US$ 4,7 milhões em cheques de jogos e acumulando outros US$ 5 milhões em multas impostas pela NFL.

Os Jets o adquiriram com um ano, US$ 14,25 milhões em salário base não garantido restantes em seu contrato. Reddick, que somou 50,5 sacks nas quatro temporadas anteriores, exigiu um acordo de longo prazo compatível com os melhores pass rushers. Os Eagles decidiram negociá-lo em vez de pagá-lo.

Os Jets ofereceram uma prorrogação no momento da negociação, mas ela foi rapidamente rejeitada. Nesse ponto, Reddick concordou em jogar com o contrato existente, segundo a equipe. Reddick evidentemente sentiu que lhe foi prometida uma extensão de longo prazo, então ele não se apresentou em nenhum evento fora de temporada ou campo de treinamento.

Depois de perder o pass rusher Bryce Huff para os Eagles em free agency, os Jets negociaram por Reddick, enviando uma escolha condicional de terceira rodada de 2026 para os Eagles. Se Reddick não se apresentar até a semana 13, ele não receberá crédito pela temporada e seu contrato será cobrado, o que significa que os Jets manteriam seus direitos para 2025, em vez de ele se tornar um agente livre.