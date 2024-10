NWSL Power Rankings: Orlando conquistador de escudos parece imparável

É segunda-feira e mais uma semana de ação da NWSL está nos livros, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossas classificações são derivadas de uma combinação das principais estatísticas da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos redatores.

Quem está subindo na mesa? Quem está em queda livre? Os nossos redatores e modelos estatísticos classificaram todos os 14 clubes da liga após a 23ª jornada.

Classificação anterior: 1

Próxima partida: Sexta-feira em Portland Thorns, 22h horário do leste dos EUA

Eles vão bater em você com seus passes, vão bater em você com sua pressão, vão bater em você com o cérebro e vão bater em você com as pernas. O Pride pode vencê-lo de todas as maneiras, assim como fez com o Spirit, destruindo o segundo colocado da NWSL e continuando a reafirmar seu domínio na liga. Foi uma forma adequada de conquistar o Escudo, e você não estava sozinho se chorasse ao ver Marta erguer o primeiro troféu da história do clube.

Classificação anterior: 3

Próxima partida: Sábado no Bay FC, 22h horário do leste dos EUA

O Current estendeu sua invencibilidade para cinco jogos com uma vitória por 2 a 0 em Louisville. Sofreram apenas um golo nesse período, já que a defesa, apoiada por Almuth Schult na baliza, se transformou numa das melhores do campeonato. Para ter esse tipo de retaguarda atrás de Temwa Chawinga, que marcou seu 18º gol na temporada, que empatou o recorde da NWSL, e Vanessa DiBernardo, cujo foguete de falta cancelou a partida, você tem um time que pode vencer o campeonato com certeza.

jogar 0:36 Temwa Chawinga empata recorde de temporada única da NWSL com 18º gol A atual atacante de Kansas City, Temwa Chawinga, empatou o recorde de pontuação de Sam Kerr com seu 18º gol em sua primeira temporada na NWSL.

Classificação anterior: 2

Próxima partida: Domingo x Racing Louisville, 17h horário do leste dos EUA

Não há vergonha em perder em Orlando, e isso é duplamente verdadeiro quando você perde seis titulares devido a lesão ou suspensão. É triplamente verdadeiro quando você só perde por causa de um pênalti e de um desvio infeliz. O problema para o Spirit é que Andi Sullivan sofreu uma lesão. Washington espera poder ficar saudável antes dos playoffs, porque sua lista de lesões é uma visão deprimente.

Classificação anterior: 4

Próxima partida: Sábado no Chicago Red Stars, 16h (horário do leste dos EUA)

Gotham estava em uma partida acirrada de 1 a 1, faltando 20 minutos para o final, contra o Bay FC, e quatro minutos depois eles tinham uma vantagem de 4 a 1. Foi uma sequência estonteante que rendeu aos Bats uma vitória crucial em sua tentativa de terminar em segundo lugar e ganhar a vantagem de jogar em casa nas semifinais. Isso seria enorme para uma equipe que só perdeu uma vez em casa durante toda a temporada.

Classificação anterior: 5

Próxima partida: Sábado x Angel City, 19h30 horário do leste dos EUA

O Courage garantiu uma vaga nos playoffs com a vitória por 2 a 1 sobre o Wave, e agora as últimas três semanas da temporada são para garantir que eles estejam no seu melhor para a pós-temporada. O retorno de Kerolin ao time titular foi um grande passo nessa direção, assim como a movimentação inteligente no meio-campo. O próximo item da lista de tarefas provavelmente deve ser a defesa em lances de bola parada, já que quase perderam a vitória em cobranças de escanteio.

jogar 0:48 Aline Gomes marca 1º gol na NWSL e acerta o ‘SIUUU’ Aline Gomes marca seu primeiro gol na NWSL para colocar o Coragem na frente e faz a famosa comemoração “SIUUU” de Cristiano Ronaldo.

Classificação anterior: 8

Próxima partida: Sábado x NJ/NY Gotham, 16h (horário do leste dos EUA)

Ludmila foi o centro das atenções para o Chicago, marcando seu primeiro gol e empatando o pênalti para o segundo na vitória do Red Stars sobre o Houston por 2 a 0. As coisas ficaram muito instáveis ​​no segundo tempo e eles provavelmente deveriam ter sofrido pelo menos um, se não dois ou três gols, mas os quatro times abaixo deles na tabela perderam e agora têm uma vantagem de sete pontos na batalha por um vaga nos playoffs, então eles não se importam com a sorte que tiveram nos 45 minutos finais. Três pontos são três pontos.

Classificação anterior: 6

Próxima partida: Sábado x Kansas City Current, 22h ET

Era possível ver o crescimento e a qualidade do Bay na forma como administraram os primeiros 70 minutos contra o Gotham, mas sua imaturidade apareceu em um período de quatro minutos que os viu sofrer três gols no caminho para a derrota por 5-1. Vencer em Nova Jersey sempre foi um tiro no escuro, mas não vai ficar muito mais fácil. Eles têm um desentendimento terrível, então estar a 20 minutos de um ponto e sair com uma grande derrota é um golpe.

Classificação anterior: 7

Próxima partida: Domingo no Washington Spirit, 17h (horário do leste dos EUA)

O Racing fez um bom trabalho mantendo o alardeado ataque do Current sob controle, mas o talento dos visitantes foi simplesmente demais na derrota por 2 a 0 para Louisville. O ataque do Racing tem estado quente e frio nesta temporada, e foi bastante frio no sábado, então é preciso esperar que algum calor esteja chegando nas últimas três partidas, enquanto tenta compensar o déficit de três pontos que separa a franquia de seu primeira vaga nos playoffs.

jogar 13:00 MA Vignola marca aos 34′ MA Vignola marca aos 34′

Classificação anterior: 11

Próxima partida: Sábado no North Carolina Courage, 19h30 horário do leste dos EUA

A dedução de pontos no meio da semana por exceder o teto salarial colocou a temporada do ACFC em risco contra o Reign, e eles responderam com a urgência que você esperaria de um time que precisava absolutamente de uma vitória. Eles venceram a partida pelas laterais, onde Alyssa Thompson e MA Vignola combinaram para um gol e Claire Emslie brilhou mais uma vez.

Classificação anterior: 9

Próxima partida: Domingo x Houston Dash, 20h horário do leste dos EUA

San Diego precisava desesperadamente de três pontos na Carolina do Norte e, em vez disso, voltou para casa sem nenhum. O Wave quase conseguiu um ponto final graças a alguns escanteios perigosos, mas sua incapacidade de criar qualquer coisa em jogo aberto os condenou, e agora eles estão prestes a serem eliminados da disputa da pós-temporada.

Classificação anterior: 10

Próxima partida: Sexta-feira x Orlando Pride, 22h horário do leste dos EUA

Não há muitas novidades a dizer sobre os Thorns após a derrota por 2 a 1 para o Royals. Eles foram os segundos melhores em todo o caminho e pareciam tão ruins quanto há meses. Eles conquistaram apenas um ponto nas últimas sete partidas e conquistaram uma vitória desde 8 de junho.

Classificação anterior: 13

Próxima partida: Domingo x Seattle Reign, 17h horário do leste dos EUA (assista ao vivo na ESPN2 e ESPN+)

É muito pouco e muito tarde para o Royals nesta temporada, mas a vitória sobre o Portland foi a segunda consecutiva e eles estão mostrando sinais de crescimento significativo. A excelente temporada de estreia de Ally Sentnor continuou com a assistência do belo chip de Hannah Betfort, e as contratações de verão Claudia Zornoza e Mina Tanaka estiveram no centro do segundo gol do Royals. As coisas estão caminhando na direção certa para Utah.

Classificação anterior: 12

Próxima partida: Domingo no Utah Royals, 17h horário do leste dos EUA (assista ao vivo na ESPN2 e ESPN+)

Quando a temporada chegou à reta final e o Reign precisava estar no seu melhor, eles estavam no seu pior. Seattle não conseguiu quase nada com a bola na derrota para Angel City, marcando sua quarta derrota consecutiva. Laura Harvey e o novo grupo de proprietários terão que traçar um novo caminho na entressafra porque isso, seja lá o que for, definitivamente não é.

Classificação anterior: 14

Próxima partida: Domingo no San Diego Wave, 20h horário do leste dos EUA

The Dash apresentou provavelmente seu melhor desempenho ofensivo da temporada na sexta-feira, e o que eles têm a mostrar? Uma derrota por 2 a 0 para o Chicago. Tem sido um ano assim para Houston, mas pelo menos teve outra boa exibição de Bárbara Olivieri, que deve fazer parte de quaisquer planos de reconstrução que o Dash prepare neste inverno.