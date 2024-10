NWSL Power Rankings: Spirit se torna o rival mais próximo do Pride

É segunda-feira e mais uma semana de ação da NWSL está nos livros, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossas classificações são derivadas de uma combinação das principais estatísticas da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos redatores.

Quem está subindo na mesa? Quem está em queda livre? Os nossos redatores e modelos estatísticos classificaram todos os 14 clubes da liga após a 22ª jornada.

Classificação anterior: 1

Próxima partida: Domingo x Washington Spirit, 17h (horário do leste dos EUA) (assistir na ESPN2 e ESPN+)

Depois de vencer o Houston Dash por 3 a 1, o Pride está invicto há 23 jogos desde a temporada passada. Eles também estão a apenas quatro jogos de fechar uma temporada regular invicta. Não será fácil: eles enfrentam o segundo colocado Washington Spirit e o terceiro colocado Gotham, mas há algo imparável nesta equipe neste momento.

Classificação anterior: 4

Próxima partida: Domingo no Orlando Pride, 17h (horário do leste dos EUA) (assistir na ESPN2 e ESPN+)

O Spirit se recuperou da derrota por 3 a 0 para o Kansas City na semana passada (a pior da temporada) com uma vitória por 2 a 1 sobre o Angel City, mantendo o segundo lugar. É uma recuperação sólida, especialmente porque eles fizeram isso sem vários titulares, incluindo o atacante Trinity Rodman, que deixou o jogo contra Kansas City em uma cadeira de rodas devido a “espasmos nas costas”.

Classificação anterior: 2

Próxima partida: Sábado no Racing Louisville, 19h30 horário do leste dos EUA

Temwa Chawinga marcou seu 17º gol no empate em 1 a 1 com Gotham, conquistando ainda mais a Chuteira de Ouro. A quatro jogos do final, a estrela do Malawi tem quatro golos a mais que Barbra Banda, do Orlando. Isso não é tarefa fácil. Com gols em 10 dos últimos 11 jogos da temporada regular, Chawinga não parece estar desacelerando antes dos playoffs.

jogar 1:08 Temwa Chawinga entra na súmula do Kansas City Current Temwa Chawinga entra na súmula do Kansas City Current

Classificação anterior: 3

Próxima partida: Sábado x Bay FC, 19h30 horário do leste dos EUA

A forma de Gotham é forte em meio a uma agenda muito ocupada. Os atuais campeões passaram os últimos 10 dias dividindo o tempo entre a NWSL, a Concacaf Champions Cup e uma visita histórica à Casa Branca. Um empate em 1 a 1 no Estádio CPKC é um resultado sólido para um time que está invicto há quatro jogos, desde 1º de setembro.

Classificação anterior: 7

Próxima partida: Sábado x San Diego Wave, 19h horário do leste dos EUA

Kerolin marcou seu primeiro gol em seu segundo jogo de volta depois de retornar de uma lesão no ligamento cruzado anterior na vitória por 3 a 1 em Chicago. O Courage tem sido um time acima da média durante toda a temporada; ter seu MVP da NWSL de 2023 jogando (e marcando) de volta pode torná-los ainda mais perigosos à medida que os playoffs se aproximam.

Classificação anterior: 6

Próxima partida: Sábado em NJ/NY Gotham FC, 19h30 horário do leste dos EUA

O Bay FC passou para as posições dos playoffs com uma vitória por 1 a 0 sobre o Seattle (Asisat Oshoala de pênalti fez a diferença), tornando-o invicto em quatro dos últimos cinco jogos. Chegar à pós-temporada em sua temporada inaugural não será fácil, e eles têm adversários difíceis esperando, Gotham e Kansas City são os próximos, mas parece uma possibilidade real na forma em que estão.

jogar 0:44 Asisat Oshoala marca de pênalti para levantar o Bay FC Asisat Oshoala marca de pênalti para levantar o Bay FC

Classificação anterior: 5

Próxima partida: Sábado x Kansas City Current, 19h30 horário do leste dos EUA

Louisville caiu abaixo das posições dos playoffs com uma derrota por 1 a 0 para Utah. A partida foi acirrada, mas a disputa dos playoffs está mais acirrada, e o Racing pode se arrepender de ter perdido os pontos em uma de suas partidas restantes mais fáceis. A seguir? Kansas City e depois Washington.

Classificação anterior: 8

Próxima partida: Sexta-feira no Houston Dash, 20h horário do leste dos EUA

A gerente do USWNT, Emma Hayes, estava presente para observar enquanto os Red Stars recebiam a Carolina do Norte no domingo. Com jogadores norte-americanos de ambos os lados, o Chicago sofreu uma derrota por 3 a 1 com gol no segundo jogo consecutivo da atacante brasileira Ludmila. A derrota interrompe uma seqüência de duas vitórias consecutivas, mas com o Houston em seguida, eles têm potencial para se recuperar.

Classificação anterior: 12

Próxima partida: Sábado no North Carolina Courage, 19h horário do leste dos EUA

Depois de lutar durante meses para encontrar a vitória, San Diego somou duas vitórias nos últimos três jogos da temporada regular, depois de derrotar o Portland por 2 a 0 no domingo. Ainda não é uma reviravolta total, mas combinada com algumas atuações fortes na Copa dos Campeões da Concacaf, é encorajadora. Melanie Barcenas, de dezesseis anos, marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória.

jogar 1:08 Mya Jones marca o fundo da rede para o San Diego Wave FC Mya Jones marca o fundo da rede para o San Diego Wave FC

Classificação anterior: 9

Próxima partida: Sábado x Utah Royals, 22h horário do leste dos EUA

De alguma forma, os Thorns ainda estão nas posições dos playoffs, mas sua participação na pós-temporada está diminuindo seriamente depois de perder mais uma vez neste fim de semana. A derrota de domingo por 2 a 0 para o San Diego Wave é a quinta derrota em seis jogos da temporada regular desde que a temporada foi retomada em agosto.

Classificação anterior: 11

Próxima partida: Sexta-feira no Seattle Reign, 22h horário do leste dos EUA

Alyssa Thompson está em uma forma formidável no momento. A jovem de 19 anos somou seu sexto gol em seis jogos com uma assistência de elite para o primeiro gol do Messiah Bright na temporada. Eles resistiram à visita a Washington e criaram tantas chances, mas desperdiçaram uma a menos. Apesar de algumas atuações fortes, eles não vencem desde 1º de setembro.

Classificação anterior: 10

Próxima partida: Sexta-feira x Angel City, 22h horário do leste dos EUA

Seattle estendeu sua seqüência de derrotas para três jogos com a derrota por 1 a 0 para o Bay FC. Essa trifeta de derrotas segue diretamente uma série de três vitórias. Com uma forma oscilante e jogos mais fáceis a seguir, talvez o Reign recupere a forma para encerrar a temporada?

Classificação anterior: 14

Próxima partida: Sábado em Portland Thorns, 22h horário do leste dos EUA

Ana Tejada, de 22 anos, marcou seu segundo gol em quatro jogos para quebrar a seqüência de três derrotas consecutivas do Royals com um chute impressionante de fora da área. Com a novata Ally Sentnor de volta da Copa do Mundo Sub-20, os Royals podem muito bem conseguir mais uma ou duas vitórias para encerrar a temporada, mas será quase impossível chegar aos playoffs.

Classificação anterior: 13

Próxima partida: Sexta-feira x Chicago Red Stars, 20h horário do leste dos EUA

Graças ao segundo gol de Yuki Nagasato em dois jogos, o Houston é o primeiro time a marcar contra o Orlando em um jogo da temporada regular desde 6 de julho. uma temporada com poucas vitórias.