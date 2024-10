O advogado Tony Buzbee diz que mais celebridades serão processadas com Diddy, cartas de exigência enviadas

TMZ. com

Grandes celebridades estão no nível de Diddy serão processados ​​​​por supostamente ajudá-lo a realizar e encobrir agressões sexuais, a menos que primeiro cheguem a um acordo fora do tribunal … é o que diz o advogado Tony Buzzbee .

O advogado de Houston juntou-se a nós na segunda-feira no “TMZ Live” e perguntamos a ele o que deveríamos esperar de seus próximos processos contra Diddy… especificamente, se outras grandes celebridades também seriam nomeadas como réus.

A maneira como Buzbee vê este caso… qualquer pessoa envolvida com as supostas agressões sexuais de Diddy deveria estar presa aqui… e isso inclui pessoas que participaram das agressões, ajudaram-nas a acontecer, foram a festas onde sabiam que pessoas estavam sendo drogadas e agredidas, viram crimes sendo cometidos e permaneceram em silêncio, ou ajudaram a encobrir as agressões.