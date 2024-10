‘O Aprendiz’ provoca Trump no comício da Pensilvânia, campanha bate de volta

Donald Trump está sendo perseguido pelo filme que ele lutou com unhas e dentes para evitar que fosse lançado … e os profissionais de marketing do filme estão esfregando isso na cara dele em um de seus comícios.

Trump realizou um evento na quarta-feira em Reading, Pensilvânia… e no meio do evento, as pessoas por trás de “O Aprendiz” fizeram um golpe publicitário que provavelmente o irritou.