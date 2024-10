O apresentador de rádio Tony Massarotti murmura calúnias raciais no ar

Tony Massarotti – um conhecido apresentador de programa de rádio que foi suspenso no ano passado após uma piada insensível envolvendo negros – foi criticado novamente… depois de murmurar um insulto racial enquanto estava no ar.

O último momento de febre aftosa aconteceu no episódio de quarta-feira de “Felger & Mazz” – um programa vespertino de Boston – quando Massarotti estava conversando com seu co-apresentador. Michael Felger sobre suas dúvidas com a Geração Z.