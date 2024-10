O atacante americano Folarin Balogun marca e se lesiona pelo Mônaco

O atacante norte-americano Folarin Balogun marcou pelo terceiro jogo consecutivo e depois deixou o campo lesionado quando o Mônaco assumiu o comando do campeonato francês ao vencer o Rennes por 2 a 1 no sábado.

Balogun marcou o gol da vitória aos 22 minutos, mas foi forçado a sair após uma hora devido a uma aparente lesão no ombro. Não está claro se ele poderá se juntar à seleção norte-americana de Mauricio Pochettino antes dos jogos contra Panamá e México.

O invicto Mônaco sofreu ao longo do segundo tempo, mas manteve intacta a pequena vantagem para subir ao topo da tabela. Com três pontos atrás, o Paris Saint-Germain pode diminuir a diferença em Nice, no domingo.

Folarin Balogun agora está em dúvida para se juntar ao primeiro elenco da USMNT de Mauricio Pochettino. JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP via Getty Images

Thilo Kehrer colocou os visitantes em vantagem aos seis minutos e Ludovic Blas empatou para o Rennes apenas cinco minutos depois.

Balogun foi apanhado por Eliesse Ben Seghir com um passe rasteiro à entrada da área. Ele rapidamente virou e acelerou para perder o marcador antes de finalizar com um belo golpe de pé esquerdo sobre o goleiro Steve Mandanda.

O golo de Blas também foi impressionante; um chute de 25 metros que não deixou nenhuma chance para o goleiro do Mônaco, Philipp Köhn.

O novo técnico da USMNT, Pochettino, tem Ricardo Pepi, Josh Sargent e Haji Wright como opções de atacante em seu elenco, caso Balogun não consiga se recuperar a tempo.

Os EUA enfrentarão o Panamá no Q2 Stadium, em Austin, Texas, no dia 12 de outubro, com uma partida contra o rival México, no Estádio Akron, em Guadalajara, três dias depois.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.