O ataque do Chiefs ultrapassa o Saints em MNF enquanto KC avança para 5-0

KANSAS CITY, Missouri – O Kansas City Chiefs ultrapassou o New Orleans Saints na vitória por 26 a 13 no “Monday Night Football”.

Kansas City entrou na disputa com dúvidas como wide receiver, mas WR JuJu Smith-Schuster fez seu melhor jogo da temporada e terminou com sete recepções para 130 jardas. Enquanto isso, o Saints lutava para marcar e o quarterback Derek Carr saiu do jogo no quarto período devido a uma lesão oblíqua.

Aqui estão as chaves do jogo:

Os Chiefs finalmente venceram um jogo por uma margem confortável. Depois de vencer os últimos sete jogos desde os playoffs da temporada passada por uma margem de um placar, Kansas City não precisou se esforçar até o fim para vencer o Saints na noite de segunda-feira no Arrowhead Stadium.

Em vez disso, a equipe conquistou uma vitória por 26-13, que empurrou seu recorde para 5-0. Eles já tiveram uma seqüência de vitórias de pelo menos cinco jogos em cada uma das 12 temporadas de Andy Reid como técnico principal.

Forro prateado: Os Chiefs não teriam contratado Kareem Hunt se Isiah Pacheco não tivesse quebrado a perna. Mas Hunt agora está ajudando os Chiefs a se manterem à tona na ausência de Pacheco e está jogando bem o suficiente para merecer um tempo de jogo significativo quando Pacheco retornar. Ter os dois jogadores disponíveis daria aos Chiefs uma boa profundidade. Hunt terminou com 102 jardas e um touchdown em 27 corridas.

Descreva o jogo em duas palavras: Vendo vermelho. Os Chiefs marcaram 2 de 6 touchdowns dentro do New Orleans 20. Os Chiefs perderam um touchdown na zona vermelha quando Smith-Schuster desviou um passe na linha do gol que foi para uma interceptação de New Orleans.

Desempenho mais surpreendente: Smith-Schuster teve apenas duas recepções nos primeiros quatro jogos do Chiefs, mas teve cinco contra o Saints. Smith-Schuster desempenhou o papel que Rashee Rice desempenhava antes de sua lesão. Ele ganhou muitas jardas correndo bem após a recepção (82 YAC). Mas ele também desviou um passe na linha do gol que foi interceptado. — Adam Teicher

Próximo jogo: no San Francisco 49ers (16h25 horário do leste dos EUA, 20 de outubro)

O quarterback Derek Carr lançou um passe profundo para o wide receiver Mason Tipton na quarta descida e levantou-se lentamente após cair incompleto. Ele saiu de campo segurando o quadril, foi avaliado na tenda de lesões e foi para o vestiário no final do quarto período, coroando uma noite do Saints que foi de mal a pior.

O Saints caiu para o Chiefs depois de entrar na noite de segunda-feira com uma longa lista de lesões. Eles precisavam jogar um jogo perfeito para acompanhar o ataque do Chiefs. Em vez disso, o New Orleans caiu em um déficit inicial depois que Carr lançou uma interceptação feia seis jogadas no jogo, preparando o Chiefs para seu primeiro touchdown.

Embora o Saints tenha tido alguns grandes momentos, como um passe para touchdown de 43 jardas de Carr para o lateral Rashid Shaheed, eles não conseguiram reunir a produção ofensiva nas primeiras duas semanas, perdendo o terceiro jogo consecutivo.

Jogo fundamental: A escolha do grande homem. O atacante defensivo do Saints, Khalen Saunders, contou com vários amigos e familiares presentes para vê-lo jogar contra seu antigo time, incluindo seu irmão Kameron, que é dançarino reserva de Taylor Swift. Os movimentos claramente são de família, já que Saunders pegou uma interceptação com uma mão na end zone e recuou 37 jardas no terceiro quarto.

Tendência preocupante: Pênaltis do cornerback Paulson Adebo. Adebo sofreu uma penalidade por interferência de passe no final do jogo contra os Falcons na semana passada, que levou a um field goal vencedor. Ele teve outra bandeira preocupante do PI contra os Chiefs, que quase levou a um touchdown no final do terceiro quarto. Os sete pênaltis de Adebo estão empatados em quarto lugar na liga.

Maior buraco no plano de jogo: O Saints não conseguia correr a bola com eficiência atrás de uma linha ofensiva prejudicada por lesões. O ataque do Saints funcionou melhor nesta temporada quando eles conseguem correr a bola à vontade. Eles não foram capazes de fazer isso com consistência contra os Chiefs, confiando fortemente em passes profundos de baixa porcentagem para tentar mover a bola. Carr tentou 9 passes com mais de 15 jardas aéreas esta noite. Ele tem 2 de 9 para 64 jardas, com uma interceptação e um touchdown nessas jogadas.

Divisão do QB: Carr subia e descia até sair devido à lesão, finalizando 18 de 28 para 165 jardas, um touchdown e uma interceptação. Jake Haener entrou no jogo em sua ausência para seus primeiros snaps verdadeiros nesta temporada, terminando 2 de 7 para 17 jardas – Katherine Terrell

Próximo jogo: x Tampa Bay Buccaneers (13h00 horário do leste dos EUA, domingo)