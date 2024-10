O ataque dos Rams lidera a vitória impressionante sobre os Vikings

INGLEWOOD, Califórnia – O Los Angeles Rams resistiu e derrotou o Minnesota Vikings por 30 a 20 na noite de quinta-feira.

Os Rams recuperaram dois titulares importantes – os wide receivers Cooper Kupp (tornozelo) e Puka Nacua (joelho) – de lesão e marcaram 30 pontos, o melhor da temporada, contra um time dos Vikings que entrou no jogo classificado em primeiro lugar no DVOA defensivo. .

Los Angeles teve apenas um vislumbre de seus dois melhores recebedores em campo juntos na abertura da temporada, antes de Nacua machucar o joelho na derrota. Kupp torceu o tornozelo na semana seguinte e o ataque tem lutado para encontrar consistência sem a dupla em campo.

O retorno de Kupp e Nacua abriu campo para os Rams e o quarterback Matthew Stafford, que completou passes para nove jogadores diferentes na vitória. Nacua liderou com nove alvos, enquanto Kupp fez oito e o running back Kyren Williams teve sete.

A vitória deu aos Rams um recorde de 3-4, com duas dessas três vitórias ocorrendo com quatro dias de intervalo. E apesar do início de 1-4 dos Rams, o Los Angeles entra no fim de semana empatado com o San Francisco 49ers e o Arizona Cardinals em 3-4. Os Rams estão a apenas um jogo do líder da divisão Seattle Seahawks.

Los Angeles joga em Seattle na semana 9.

Imagens de Gary A. Vasquez-Imagn

Desempenho mais surpreendente: Os Rams mantiveram o retorno de Nacua tranquilo, ativando-o da reserva lesionada, apesar de ele não poder treinar devido à curta semana.

Mas Stafford foi para Nacua cedo e frequentemente na noite de quinta-feira e o recebedor do segundo ano liderou os Rams com sete recepções para 106 jardas em nove alvos.

Nacua jogou 35 dos 65 snaps ofensivos pelo Los Angeles.

Análise do QB: Stafford entrou no jogo com apenas três passes para touchdown nesta temporada.

Ele mais que dobrou na noite de quinta-feira, lançando dois no primeiro tempo e dois no segundo para o wide receiver Demarcus Robinson.

Stafford teve um de seus melhores jogos da temporada, completando 24 de 33 passes para 270 jardas e uma interceptação.

Maior buraco no plano de jogo: Parando Justin Jefferson.

Jefferson, o coordenador defensivo do receiver Rams, Chris Shula, chamou de “o melhor do mundo” antes deste jogo, teve oito recepções para 115 jardas na noite de quinta-feira.

A defesa de passe dos Rams entrou no jogo em 30º lugar no DVOA, e o grupo lutou para parar o melhor jogador dos Vikings.

Próximo jogo: em Seahawks (16h25 horário do leste dos EUA, domingo, 3 de novembro)

Imagens de Gary A. Vasquez-Imagn

Quem são os Vikings de Minnesota? O time que dominou os primeiros cinco jogos da temporada com a maior diferença de pontos na NFL? Ou aquele que já perdeu dois jogos em cinco dias?

É nisso que o técnico dos Vikings, Kevin O’Connell, e sua equipe estarão pensando enquanto viajam de volta a Minnesota após a derrota de quinta-feira para o Los Angeles Rams.

Uma coisa é ter perdido um jogo de dois pontos no último domingo para o Detroit Lions, que pode muito bem ser o melhor time do futebol. Mas os Rams estavam 2-4 antes da noite passada e supostamente consideraram trocar o recebedor Cooper Kupp, um dos pilares da franquia, em uma possível concessão para a temporada.

A resposta geralmente está em algum lugar no meio. O Football Power Index da ESPN projetou que os Vikings venceriam 6,8 jogos na temporada, e é altamente provável que eclipsem essa marca. E haverá muita discussão sobre a penalidade desnecessária da máscara facial quando os Rams demitiram o quarterback Sam Darnold pelo que acabou sendo o safety decisivo do jogo.

Mas depois de assistir a defesa dos Vikings desistir de quatro passes para touchdown para o quarterback do Rams, Matthew Stafford, e grandes jardas entre eles, e sabendo da difícil tarefa que eles têm de jogar na NFC Norte, está claro que ainda não sabemos o quão bom essa equipe pode ser.

Descreva o jogo em duas palavras: Fuga de Jefferson.

Jefferson entrou no jogo com 531 jardas em seis jogos, o quinto maior número na NFL, mas ele só teve um desempenho de 100 jardas antes da noite de quinta-feira.

Na verdade, ele disse na semana passada: “Estou definitivamente cansado de ter esses jogos de 80-90 jardas. Definitivamente, preciso superar esse obstáculo nas 100 jardas. Será um desses jogos que iremos para mostrar ao mundo do que realmente somos capazes, e espero que seja quinta à noite.”

Jefferson superou a marca de 100 jardas com uma recepção de malabarismo de 27 jardas no terceiro quarto e terminou com 115 jardas em oito capturas.

Tendência preocupante: O lateral esquerdo Christian Darrisaw foi descartado após sofrer uma lesão no joelho esquerdo no final do segundo quarto.

Não houve informações imediatas sobre a gravidade da lesão, mas ele precisou da ajuda da equipe médica para sair do campo e entrar no vestiário.

Os Vikings têm um veterano reserva competente em David Quessenberry e terão alguns dias extras para se preparar para o jogo da Semana 9 contra os Colts. Mas não se engane, Darrisaw é um dos principais left tackles da NFL, alguém que vale cada centavo da extensão de contrato de cinco anos e US$ 140 milhões que assinou na semana passada, e seria uma perda enorme se perdesse o tempo prolongado.

Maior buraco no plano de jogo: Os Vikings não conseguiram encontrar uma maneira de chegar a Stafford durante a maior parte do jogo.

Eles o pressionaram em apenas três das 34 quedas. E mesmo assim, ele completou um passe contra todas essas três pressões, incluindo um passe para touchdown de 7 jardas para Kupp no ​​terceiro quarto, no qual escapou do tackle defensivo Harrison Phillips e do linebacker Jonathan Greenard.

O pass rush foi fundamental para o início quente dos Vikings nesta temporada, e antes de quinta-feira eles conseguiram uma taxa de pressão de pelo menos 24,6% em todos os jogos.

Próximo jogo: vs. Colts (20h20 horário do leste dos EUA, domingo, 3 de novembro)