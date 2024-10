O bromance de Herbert-Harbaugh teve um bom começo em Los Angeles

O confronto da Semana 1 do Los Angeles Chargers com o Las Vegas Raiders marcou um momento seminal no relacionamento entre o quarterback Justin Herbert e o técnico Jim Harbaugh.

Depois que o hino nacional terminou, Harbaugh bateu nas ombreiras de Herbert com as palmas das mãos. Herbert, despreparado, tentou dar um abraço, mas Harbaugh continuou a enxurrada de tapas e socos nas almofadas de Herbert.

O soco no pad vem da carreira de jogador de 14 anos de Harbaugh, uma dica que ele aprendeu com o companheiro de equipe do Bears e running back do Hall da Fama, Walter Payton, para acalmar seus nervos. Harbaugh continuou esse ritual em cada jogo e a disposição de Herbert em participar surpreendeu alguns jogadores.

“Justin sempre odiou câmeras e coisas onde ele é o centro das atenções”, disse o left tackle Rashawn Slater, “mas eu o vejo sorrindo quando [Harbaugh] faz isso, então eu penso, isso deve ser um sinal de que ele realmente respeita o treinador.”

Uma das marcas da carreira de treinador de Harbaugh tem sido seu relacionamento com os zagueiros que treinou. De Josh Johnson, da Universidade de San Diego, a Colin Kaepernick, do San Francisco 49ers, Harbaugh ajudou a elevar os zagueiros de seus times. Mas a sua relação com Herbert é diferente. Harbaugh está apaixonado por Herbert, de 26 anos, desde que ele assumiu o cargo, fascinado pelo tamanho, inteligência e até mesmo por suas roupas.

Herbert, tipicamente reservado e esquivo aos elogios públicos, parece ter saído da sua zona de conforto para abraçar Harbaugh.

“Ele é um cara que todos querem seguir e por quem jogar”, disse Herbert.

É um relacionamento que será crucial para uma franquia dos Chargers que espera disputar o primeiro Super Bowl da organização nas costas de Harbaugh e Herbert. Os resultados em campo oscilaram ao longo de seis semanas, com Herbert registrando mínimos de carreira em quase todas as categorias de passes, para o 3-2 Chargers antes do “Monday Night Football” contra o Arizona Cardinals (20h45 horário do leste, ESPN +).

“É um pouco como um bromance”, disse o tight end Hayden Hurst. “Acho que Jim realmente quer imitar Justin. Ele tem todas as características físicas que Jim disse que não tem, então é meio engraçado. Acho que eles se complementam bem.”

Justin Herbert e Jim Harbaugh parecem ter confiança mútua, mesmo que o número de passes de Herbert tenha diminuído em relação ao ano passado. Foto de Mark Alberti/Icon Sportswire

Como muitos jogadores, Herbert costuma cumprimentar seus companheiros de equipe e dar um tapa em seus capacetes quando eles saem do campo após grandes jogadas. Mas Harbaugh disse a Herbert no início desta temporada que esse ritual precisava terminar.

“Ele disse que não é com a mão direita”, disse Herbert. “Posso cumprimentar com a mão esquerda.”

Harbaugh quer que Herbert proteja a mão mais valiosa da franquia. Uma fratura no dedo indicador direito encerrou a temporada de Herbert na semana 14 do ano passado, e os Chargers não venceram nesse período, então a lógica de Harbaugh é sólida. Ainda assim, essa interação deixou o linebacker externo Joey Bosa com ciúmes.

“E eu? Meus dedos já estão destruídos. Nem importa”, brincou Bosa. “Mas não, [Harbaugh] o trata como ele deveria tratá-lo, e acho que o relacionamento deles é divertido de assistir.”

Esse relacionamento muitas vezes pode parecer que Harbaugh imita Herbert da mesma forma que um irmão mais novo faria com um irmão mais velho. Harbaugh disse que quer ser o melhor amigo de Herbert e que “se você não gosta – você não ama – Justin Herbert, há algo errado com você”.

Na mesma entrevista coletiva, Harbaugh disse que começou a usar os mesmos tênis Nike que Herbert, pedindo à equipe de equipamentos que lhe comprasse um par “daqueles tênis Justin Herbert”. Ele deu um passo para a esquerda do pódio para mostrar aos repórteres os tênis branco e preto.

Essa admiração se estende a outras áreas, como em uma reunião de equipe no início desta temporada, quando Herbert começou a fazer aumentos de panturrilhas e Harbaugh fez o mesmo. “Jim está olhando para ele de cima a baixo e começou a fazer flexões de panturrilha também”, disse Hurst enquanto ria histericamente.

Harbaugh jogou como zagueiro por 14 anos na NFL, mas nunca teve a habilidade de passe de Herbert; é uma das razões pelas quais ele admira Herbert. Harbaugh disse aos repórteres que se ele pudesse escolher os genes para trocar com Herbert durante sua carreira de jogador, o talento do braço de Herbert estaria no topo da lista. Harbaugh também disse uma vez que começou a treinar os zagueiros reservas Easton Stick e Taylor Heinicke de maneira diferente porque Herbert é “irreplicável”.

Em campo, o relacionamento não rendeu um sucesso esmagador para Herbert. Na verdade, Herbert teve o pior início estatístico de sua carreira. Apesar de todo o carinho de Harbaugh por Herbert, o coordenador ofensivo Greg Roman empregou menos o braço de Herbert do que os treinadores anteriores.

“Se lançarmos 500 ou 50 vezes, só teremos que executar como um ataque”, disse Herbert. “Egoisticamente, adoro jogar futebol, mas quero que esse ataque seja o melhor possível e a aparência muda de semana para semana”.

Em seis jogos, Herbert teve pontos baixos na carreira em jardas de passe (815), tentativas (125) e finalizações (80). Parte de sua queda estatística pode ser atribuída ao fato de Herbert ter lidado com uma entorse no tornozelo direito desde a semana 2 desta temporada, mas o ataque não dependeu de Herbert como os coordenadores fizeram nos anos anteriores. Ele entrou nesta temporada com a média de mais tentativas de passe por jogo na história da NFL (39,1).

A estratégia ofensiva mudou, entretanto, na vitória dos Chargers na Semana 6 sobre o Denver Broncos.

Herbert parecia o mesmo, terminando com os melhores da temporada em jardas de passe (237), conclusões (21) e tentativas (34) enquanto lançava para um touchdown.

“Espero que isso lembre a todos que Justin Herbert é muito bom jogando como zagueiro”, disse Harbaugh.

Foi outro momento em que Harbaugh aproveitou uma entrevista coletiva para elogiar Herbert – uma estratégia que ele usou durante toda a sua carreira para construir confiança em seus zagueiros.

Nas reuniões da liga em março, houve muitos tópicos que Harbaugh teve de abordar publicamente pela primeira vez desde que assumiu o cargo de treinador; o principal deles foi a decisão de negociar o antigo Charger Keenan Allen.

Mas naquele dia, Harbaugh elogiou o quarterback JJ McCarthy, que jogou sob o comando de Harbaugh na Universidade de Michigan e era esperado que fosse escolhido no primeiro turno. Harbaugh chamou McCarthy de o melhor quarterback do draft e disse que McCarthy teve o melhor dia profissional de arremesso que já viu.

O apoio consistente de Jim Harbaugh a Justin Herbert levará a grandes vitórias para os Chargers quando for importante? (Foto de Michael Owens/Getty Images)

A paixão pública de Harbaugh por McCarthy levantou questões sobre se Harbaugh estaria disposto a negociar Herbert, com várias equipes entrando em contato com os Chargers para perguntar sobre uma troca. Essas ligações foram rapidamente rejeitadas pelo gerente geral Joe Hortiz, que já sabia mais do que ninguém o quanto Harbaugh admirava Herbert.

Desde que Harbaugh começou como treinador principal, há 20 anos, na Universidade de San Diego, sua admiração pelos zagueiros que jogaram para ele tem sido instintiva. Isso ficou evidente depois que Harbaugh teve que deixar brevemente o jogo da Semana 6 dos Chargers contra o Broncos com batimentos cardíacos irregulares. Após o jogo, Harbaugh refletiu sobre a última vez que sentiu desconforto semelhante, que disse ter sido durante um jogo de 2012, quando treinou o 49ers. Ele rapidamente mencionou Kaepernick. “Colin teve uma ótima noite naquela noite”, disse ele antes de descrever um procedimento médico que realizou após aquele jogo.

Na segunda temporada de Harbaugh no USD, ele foi titular do quarterback Josh Johnson, estudante do segundo ano de Oakland, Califórnia, que não tinha certeza sobre seu futuro no futebol. Harbaugh mudou isso.

Johnson teve uma das melhores carreiras da história dos Toreros. Ele ainda detém recordes escolares de classificação de eficiência na carreira (176,7), porcentagem de conclusão (0,679) e passes para touchdown em uma temporada (43). Johnson joga na NFL desde 2008 e agora é um Baltimore Raven jogando pelo irmão de Jim, John Harbaugh. Johnson credita sua longa carreira na NFL à influência de Jim Harbaugh.

“Foi uma mudança de vida para mim jogar para ele”, disse Johnson. “Ele incutiu muita confiança em mim. Ele foi a primeira pessoa que me disse, com convicção: ‘Você vai jogar na NFL’. Mesmo antes de eu acreditar, ele acreditou.”

Os consistentes elogios públicos de Harbaugh são acompanhados de uma abordagem gentil e paciente no treinamento da posição, o que os jogadores consideram incomum. Tem sido uma experiência única para Heinicke, que está na equipe há menos de dois meses. Ele ficou surpreso com a abordagem relativamente calma de Harbaugh aos erros, justapondo isso à sua experiência jogando sob o comando de Norv Turner, o coordenador ofensivo do Minnesota Vikings e do Carolina Panthers, quando Heinicke jogou em ambas as posições.

Heinicke disse que Turner é um de seus treinadores favoritos de todos os tempos, mas ele estava “apavorado” com Turner por causa da maneira como ele disciplinou ele e outros zagueiros por cometerem erros. “Ainda tenho alguns pesadelos com ele”, disse Heinicke.

“Harbaugh é definitivamente mais encorajador do que outros caras com quem convivi”, disse ele.

Foi uma experiência semelhante para Stick, que está no Chargers desde 2019, apoiando Herbert por meio de três treinadores diferentes. Stick disse que a experiência de Harbaugh como quarterback molda sua abordagem, tornando-o mais paciente do que outros treinadores.

Ainda assim, Heinicke e Stick disseram que o processo e o relacionamento de Harbaugh com Herbert são especiais.

“Definitivamente há um amor e um respeito que são únicos”, disse Stick com um sorriso.

O repórter da NFL Jamison Hensley contribuiu para esta história.