O bromance entre Tom Brady e David Beckham acabou? Gisele Bündchen é a culpada

David Beckhama estreita amizade com Tom Brady pode estar em perigo ao estabelecer uma conexão com a ex-mulher de Brady, Gisele Bündchen.

De acordo com uma fonte exclusiva da In Touch, a colaboração do astro do futebol com Gisele levantou sobrancelhas e pode sinalizar uma mudança em seu bromance.

Aos 49, Beckham participou recentemente de uma campanha da Hugo Boss, a primeira para a marca, ao lado de modelos de destaque Noemi Watts e Gisele.

Como Beckham assumiu o papel de embaixador da BOSS, a perspectiva de projetos futuros com Bündchen parece iminente, complicando ainda mais o seu relacionamento com Brady.

Modelagem é um negócio cruel

O insider enfatizou que BeckhamA entrada da marca no mundo da moda pode provocar rivalidade entre os dois ícones do esporte.

“Trabalhando com Gisele envia uma mensagem clara à mídia de que David leva a sério a ideia de se estabelecer como uma figura duradoura na moda e nos esportes, e Tom pode vê-lo como um concorrente principal”, observou a fonte.

Esta evolução surpreende os adeptos que têm acompanhado de perto a dinâmica competitiva entre Beckham e Brady.

Embora Brady anunciou sua aposentadoria do futebol profissional “para sempre” em fevereiro de 2023, ele continua motivado e agora se concentra na transmissão e na construção de sua marca pessoal.

“Tom e Davi há muito competem pelo mesmo público”, explicou a fonte à In Touch.

“No entanto, com a aposentadoria de Tom, o cenário mudou à medida que ele busca se destacar na radiodifusão.”

Apesar do potencial para numerosos acordos de patrocínio para ambas as estrelas Beckhamaliança com Gisele poderia criar tensão entre eles.

O ex-casal, antes considerado uma dupla poderosa, finalizou o divórcio em outubro de 2022 após 13 anos de casamento, durante os quais Brady ganhou sete títulos do Super Bowl e Gisele apareceu nas capas de mais de 1.200 revistas.

O tribunal declarou o casamento “irremediavelmente desfeito” no mesmo dia em que pediram o divórcio.

Brady tem sido sensível sobre a separação, principalmente em relação às piadas feitas sobre Gisele durante sua sessão no Netflix.

Além disso, o insider revelou que Brady está usando ativamente sua plataforma de transmissão para acertar contas com outros jogadores, mostrando seu espírito competitivo.

“Embora eles possam alegar ser amigos, Davi não compartilha a mesma vantagem competitiva que Tom”, observou a fonte.

“Ele não sente necessidade de criticar ex-companheiros de equipe para manter seu sucesso. Essa é uma diferença significativa entre eles.”