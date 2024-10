O cachorro de Kirk Herbstreit, Ben, rouba a cena no futebol universitário

Embora sempre sejam esperadas multidões enormes para o “College GameDay”, pelo menos parte do público do programa matinal está aparecendo para ver um membro peludo da equipe.

O cachorro de Kirk Herbstreit da ESPN, Ben, viaja semanalmente com o apresentador do GameDay, trazendo sua presença calorosa aos fãs de futebol universitário em todo o país. Ben, um golden retriever, começou a conquistar um lugar especial no coração dos fãs de futebol durante a temporada de 2023.

Ben viajou pela primeira vez com Herbstreit na temporada passada, quando o Oregon Ducks enfrentou o Washington Huskies em 14 de outubro. Herbstreit, ansioso com a presença de Ben, não tinha certeza até que Ben deixou claro que foi feito para o ambiente do futebol universitário.

Ben também personifica coragem. Em março, ele foi diagnosticado com leucemia, um câncer dos tecidos formadores de sangue que reduz a capacidade do corpo de combater infecções. De acordo com Herbstreit, Ben teve que fazer uma grande cirurgia em julho para remover duas massas cancerígenas no baço e no intestino.

Herbstreit diz que o que ajudou Ben em seu processo de recuperação foi o golden retriever de 10 anos poder ver os fãs na estrada.

Aqui estão alguns dos melhores momentos de Herbstreit e Ben na temporada de futebol americano universitário de 2024.

Austin, Texas

19 de outubro

O golden retriever trouxe sua alegria de volta à estrada na Semana 8. Ben começou seu dia entrando no espírito para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de F1 com um carro de corrida de pelúcia. Mas com o longo dia que Ben teve em Austin – com o quinto colocado Georgia enfrentando o Texas, o melhor classificado – ele precisava de um cochilo para recarregar as energias para o dia seguinte.

Vai ser um muuuito dia para o Big Fella… tenho que tirar uma soneca onde puder 🤣 pic.twitter.com/YimHOL0MWJ -Kirk Herbstreit (@KirkHerbstreit) 19 de outubro de 2024

Eugene, Oregon

12 de outubro

Ben não pôde viajar fisicamente antes do confronto Ohio State Buckeyes-Oregon Ducks devido ao tratamento. Mas a presença de Ben foi sentida com um pacote especial de cuidados do mascote dos Patos.

Realmente aprecio você pensar em Ben. Perdi esta semana para tratamento, mas voltarei na próxima semana. 🙏🏼 https://t.co/UktLqgUTEM -Kirk Herbstreit (@KirkHerbstreit) 11 de outubro de 2024

Berkeley, Califórnia

5 de outubro

Os California Golden Bears sediaram o College GameDay pela primeira vez na história, colocando Ben no fuso horário do Pacífico. Dizem que quem madruga pega o verme, e Ben demonstrou isso perfeitamente.

Quando está no local, Ben é sempre a atração principal e sabe roubar a cena. Os fãs de Cal não se cansavam de Ben.

Tuscaloosa, Alabama

28 de setembro

Ao que parece, Ben era um fã da opinião da equipe do GameDay sobre Ole Miss Rebels de Lane Kiffin antes do confronto contra o Kentucky Wildcats. Mas Ben recebe o que deseja quando quer ser um animal de estimação, mesmo que seja no set.

Ben passou na mesa do GameDay durante o show 🐶😆 pic.twitter.com/1SVxhMyuIn – College GameDay (@CollegeGameDay) 28 de setembro de 2024

Assim como na linha de 50 jardas, Ben é o centro das atenções. Para Ben, não há sensação melhor do que a grama fresca do Bryant-Denny Stadium.

Calma antes da tempestade em Tuscaloosa antes do início do jogo pic.twitter.com/KzLzjniXkS -Kirk Herbstreit (@KirkHerbstreit) 28 de setembro de 2024

Cuidado, Georgia Bulldogs e Alabama Crimson Tide, o verdadeiro “linebarker” está no prédio.

Norman, Oklahoma

21 de setembro

Ninguém faz isso melhor do que Ben. Em preparação para roubar o show antes que os Voluntários do Tennessee enfrentassem os Oklahoma Sooners, Ben teve que testar o gramado para garantir que estava em boa forma. Somente os melhores no ramo recebem essas credenciais de acesso total, e Ben certamente é esse cara.

Garotão participando do aquecimento pré-jogo em campo… pic.twitter.com/MIZMxRox8q -Kirk Herbstreit (@KirkHerbstreit) 21 de setembro de 2024

Ben está comigo e está animado por estar comigo de volta a Cincinnati e depois para Norman for the Sooners/Vols! https://t.co/bqdvcae7rL pic.twitter.com/m1P63bytb2 -Kirk Herbstreit (@KirkHerbstreit) 19 de setembro de 2024

Ann Arbor, Michigan

7 de setembro

Quem trabalha mais do que Ben? Ninguém. Ben recebeu uma credencial “funcional” para a luta do Michigan Wolverines contra o Texas Longhorns.

Obrigado a@UMichFootballpor serem anfitriões tão gentis do nosso cara Ben. Isso é incrível!

⁦@CollegeGameDaychegando AO VIVO de Ann Arbor às 9h ET!! pic.twitter.com/ycagIqwP6m -Kirk Herbstreit (@KirkHerbstreit) 7 de setembro de 2024

Las Vegas

1º de setembro

Os LSU Tigers e USC Trojans estabelecem grandes expectativas para a temporada de futebol universitário. Ben, no entanto, estabeleceu um padrão ainda mais alto com sua aparição durante o show antes do jogo.