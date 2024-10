O capitão dos Panteras, Aleksander Barkov, ficará afastado dos gramados por 2 a 3 semanas

O capitão do Florida Panthers, Aleksander Barkov, deve ficar afastado dos gramados por duas a três semanas devido a uma lesão na parte inferior do corpo, anunciou o técnico Paul Maurice no sábado.

Barkov se machucou ao tentar evitar um gol vazio nos momentos finais da derrota da Flórida por 3 a 1 para o Ottawa Senators na quarta-feira. O atacante bateu com os pés nas laterais.

O cronograma estabelecido por Maurice colocaria Barkov no alvo para jogar em sua terra natal, a Finlândia, quando os Panthers enfrentarem o Dallas Stars na NHL Global Series, de 1 a 2 de novembro.

“Acreditamos que duas a três semanas. Achamos que essa é provavelmente a janela certa para ele”, disse Maurice. “Ele é um curador forte. Ele é apenas um homem grande e poderoso, que coloca muita força nas articulações. Estamos otimistas, acho que muito otimistas, de que ele jogará na Finlândia.”

Barkov, de 29 anos, foi eleito o vencedor do Troféu Selke como o melhor atacante defensivo da temporada passada. Ele também recebeu a homenagem pela temporada 2020-21.

Barkov somou um ponto – uma assistência – em dois jogos nesta temporada.

Ele é líder da franquia em diversas categorias, incluindo gols (266), assistências (446), pontos (712) e gols de vitória (48). Ele foi selecionado pelos Panteras com a segunda escolha geral do draft de 2013 da NHL.