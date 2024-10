O chefe do Washington Spirit não arriscará Trinity Rodman a menos que 100%

O técnico do Washington Spirit, Jonatan Giráldez, disse que não jogará contra jogadores lesionados, incluindo Trinity Rodman, a menos que eles estejam “100% disponíveis” antes de enfrentar o líder invicto da liga, Orlando Pride.

Rodman sofreu uma lesão nas costas nos minutos finais da derrota por 3 a 0 para o Kansas City Current no mês passado, deixando o campo em uma cadeira de rodas. Giráldez disse anteriormente que “não se trata de uma lesão grave”, mas o jogador de 22 anos não viajou com a equipe no jogo anterior, uma vitória por 2 a 1 sobre o Angel City.

Giráldez não deu um cronograma para o retorno de Rodman, mas disse que não jogaria contra ela a menos que ela estivesse “100% disponível”.

“Para mim, o mais importante é estar disponível, mas 100% disponível”, disse Giráldez ao Futbol W na terça-feira. “Sessenta por cento, para mim, não é suficiente; é preciso reportar 100%. Você ajuda o time na parte mais importante da temporada porque os playoffs são muito importantes, então todos devem estar prontos e disponíveis o mais rápido possível, mas, por claro, ser saudável [is most important].

“Temos um elenco bom em termos de números e estávamos dando oportunidades a outros jogadores para que tivessem a chance de disputar o último jogo.

“Quando você vence é um empurrão importante para nós como equipe, entender que precisamos de toda a equipe, mas se acontecer algum caso e você tiver outros, você tem que estar pronto para competir”.

Giráldez não deu atualizações sobre a disponibilidade de seu elenco antes do confronto pela liderança da tabela deste fim de semana, não querendo aumentar a pressão sobre os jogadores. O segundo colocado, o Spirit, viaja para enfrentar o líder invicto da liga, Orlando Pride, em 6 de outubro.

Croix Bethune permanece afastado até o final da temporada, enquanto o zagueiro Casey Krueger ainda sofre uma lesão no adutor.

“Eles [Orlando] estão fazendo um trabalho enorme e temos uma boa oportunidade de vencê-los. Por que não? Estamos competindo bem e temos chances de vencer e o que queremos é continuar competindo como estamos fazendo até agora. Estamos nos preparando para os playoffs, então este é um bom jogo para nos prepararmos para isso”, continuou ele.

“Eles estão fazendo um bom trabalho, mas nós também. Temos chances de vencer e temos que enfrentar o jogo da mesma forma que enfrentamos o jogo contra o Angel City”.

Quando questionado se Rodman poderia atingir o mesmo nível da ex-jogadora de Giráldez, Aitana Bonmatí, considerada a melhor do mundo, o treinador principal respondeu: “Ela está lá. … Ela está indicada à Bola de Ouro agora porque fez um trabalho importante, especialmente com a seleção nacional.

“Para mim, ela pode liderar o time para vencer jogos. Nos momentos importantes ela esteve lá, então, para mim, ela tem potencial para ser uma das melhores jogadoras do mundo. [of her] características.”