O chutador do Chiefs, Harrison Butker, gera polêmica com o endosso de Trump e sua postura pró-vida

Harrison Butker certamente suscitou alguma controvérsia ultimamente. O chutador do Kansas City Chiefs não é conhecido apenas por seus field goals vencedores de jogos, mas também por suas crenças francas. No início deste ano, Butker foi criticado após um discurso de formatura onde encorajou as mulheres a abraçar o papel de donas de casa, dizendo que lhes contaram “mentiras diabólicas” sobre priorizar a carreira em detrimento da família.

Ele manteve suas palavras, explicando: “Eu estava tentando falar de vida para tantas mulheres que dedicaram suas vidas a serem donas de casa.“Isso não agradou a todos, mas Butker, um católico devoto, não recuou, enfatizando a beleza em priorizando a família em detrimento da carreira.

Avançando para seu último movimento que virou mancheteButker agora está endossando Donald Trump para presidente. Quando pressionado por Laura Ingraham sobre O Ângulo Ingraham sobre se ele está apoiando Trump, Butker não se intimidou.

“Eu acho que você tem que votar em quem vai ser mais pró-vida“, disse ele, deixando claro onde estão suas prioridades. Para Butker, não se trata apenas de política; trata-se de fé e valores. Ele enfatizou que os eleitores deveriam ser”homens de oração que colocam Deus em primeiro lugar“, o que implica que Trump se alinha mais estreitamente com esses ideais, especialmente quando se trata do movimento pró-vida.

Butker apoia Trump para presidente

O envolvimento político de Butker não é novo. Recentemente, ele endossou o senador do Missouri Josh Hawley para a reeleição, chamando-o de homem de “família” e “piedoso”. Butker até reservou um tempo durante sua semana de folga na NFL para iniciar a campanha com Hawley, mostrando o quão comprometido ele está em apoiar candidatos que se alinhem com seus valores.

“Passamos os últimos anos juntos formando esse relacionamento”, explicou Butker, acrescentando que Hawley é alguém em quem ele confia para defender princípios sobre os quais acredita que a América foi construída.

Está claro que Butker está usando sua plataforma para defender o que ele considera valores essenciais: família, fé e vida. Embora isso tenha atraído críticas, principalmente após seu discurso de formatura, não o impediu de se manifestar. Seja promovendo uma agenda pró-vida ou apoiando figuras políticas como Trump e Hawley, Butker não se desculpa por suas crenças. “Precisamos de mais disso nos Estados Unidos da América”, disse Hawley em apoio à ousadia de Butker.