O comediante Peng Dang discute o discurso racista de Tony Hinchcliffe contra ele

Peng disse ao TMZ que vê um padrão claro com Tony, traçando paralelos com sua própria experiência há 3 anos, quando Hinchcliffe lançou um discurso racista contra ele – nos dizendo que esse estilo ofensivo é apenas um truque de Tony – e que ele continuará assim. , e descartará a reação como “cancelar cultura”.

Você tem que conferir o clipe inteiro… Peng se aprofunda nas semelhanças com sua própria experiência, e você pode dizer que isso ainda o irrita. O discurso acabou custando a Hinchcliffe seu representação na época .

Ele ressalta que, enquanto se mantém firme, aqueles trolls da Internet continuam voltando para saber mais. Mas, no final do dia, ele se sente como se estivesse Trunfo A multidão sabia que a piada de Tony foi um fracasso.

Claro, Tony enfrentou uma reação pública massiva por causa a piada no comício de Trump no Madison Square Garden no domingo – o que levou o rapper porto-riquenho Coelho Mau para dar o seu apoio ao adversário de Trump, Kamala Harris … e vi Selena Gomes, Hospedagem ensolarada, Praça Aubrey – e até Jake Paulo –chamando-o.