Lionel Messi tem sido mais uma vez protagonista da atração que sua presença cativa os torcedores de futebol, e se estes com o filhos mais novosa interação do 10 da Argentina com eles é magnífico.

A última das imagens que circulou nas redes sociais é um poema para a relação que existe entre Lionel Messi e amantes do futebol.

O desafio inusitado proposto a Messi por um menino torcedor para fazê-lo quando ele marca um gol: “Você está louco?”

No último Seleção Argentina campo de treinamento que o jogador do Inter Miami participou durante o último Jornada da FIFAem que empataram contra Venezuela e bater Bolíviao craque argentino foi abordado por dois meninos, que vestiram Argentina equipamento, comecei a conversar com Messi.

Neles, um dos meninos sugere para Messi que o próximo gol que ele marcar deve ser comemorado de uma forma específica e o menino recria como seria a comemoração coreografado.

A parte mais espetacular do poucos segundos que dura o vídeo é a reação que Messi assim que o menino termina sua ‘celebração’ pensando que estava ensinando Messi para poder copiá-lo.

O diálogo entre o torcedor anônimo e o craque é espetacular e é assim que o traduzimos: Criança: “Se você marcar um gol, você pode comemorar como eu? Messi: “Como você faz isso?”

E quando a celebração terminar, A última resposta de Messi é enquadrar: “Você está louco, como vou fazer isso?”

A questão que se coloca agora é se Messi realmente se atreverá a dar aquela recreação àquela criança quando ela marcar o próximo gol? Ele vai?