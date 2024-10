O dia de 17 capturas de Tyler Warren determina a manifestação da Penn State sobre a USC

LOS ANGELES – Quase sete anos atrás, James Franklin assistiu um chutador do USC dividir as barras verticais em Pasadena quando o relógio marcava zero e a Penn State desperdiçou uma vantagem de 17 pontos no quarto período para perder o jogo Rose Bowl.

No sábado, apenas alguns quilômetros a oeste do famoso local, Franklin se viu fazendo o mesmo. Desta vez, porém, foi no Los Angeles Memorial Coliseum e foi seu chutador, Ryan Barker, quem converteu um arremesso de 36 jardas na prorrogação para vencer o USC por 33-30 e manter viva a temporada invicta do número 4 da Penn State.

O chute coroou a recuperação dos Nittany Lions depois de perderem por 20-6 no intervalo.

“Encontramos uma maneira de conseguir uma vitória difícil fora de casa”, disse Franklin. “Vou pegá-lo e correr para o aeroporto.”

Embora os cadarços de Barker tenham enviado os Nittany Lions na longa viagem de volta a Happy Valley com um sorriso no rosto, foi o tight end Tyler Warren quem carregou o ataque – e o time – nas costas no sábado.

“Economia de jogo”, disse o cornerback AJ Harris sobre Warren. “Nós realmente precisávamos dele hoje.”

Para conseguir salvar o jogo de uma reviravolta, Warren precisou quebrá-lo. E ele o fez, conseguindo 17 passes para 224 jardas, empatando o recorde da FBS de maior número de recepções por um tight end em um jogo e registrando o segundo maior número de jardas recebidas na história da escola.

Entrando neste jogo, Warren nunca teve recepções de dois dígitos em um jogo.

“Tenho falado sobre ele ser o melhor tight end do futebol universitário”, disse Franklin. “Mas a realidade é que ele agora faz parte de uma conversa sobre um dos melhores jogadores de todo o futebol universitário.”

Warren deu à defesa renovada dos Trojans acessos durante todo o jogo. Quando eles não o cobriram, ele os fez pagar. Quando tentaram cobri-lo, ele ainda conseguiu chegar à bola como um ímã. Não houve como parar Warren no sábado, mas os troianos não conseguiram nem começar a contê-lo. E foi exatamente isso que ele fez em sua função normal – uma posição que ele só começou a desempenhar quando chegou à Penn State.

As 17 recepções de Tyler Warren, da Penn State, empataram o recorde de um único jogo da FBS para um tight end, enquanto suas 224 jardas de recepção foram as segundas mais na história da escola. Foto de Kevork Djansezian/Getty Images

Em outros lugares, Warren era um canivete suíço. No que talvez tenha sido o lance do jogo, Warren alinhou como centro. Ele lançou a bola para o quarterback reserva Beau Pribula, que a lateralizou para o titular Drew Allar, que então encontrou Warren na end zone para um touchdown de 32 jardas.

“Na verdade, minha primeira posição que joguei no futebol foi no centro, no meu primeiro ano como bandeira”, disse Warren após o jogo. “Já joguei a bola 17 vezes no ensino médio, mas nunca [had 17 catches]. … Então sim, foi divertido.”

Warren também correu a bola por 4 jardas em uma jogada e até fez um passe – uma finalização de 9 jardas que resultou em uma primeira descida para os Nittany Lions.

Embora o ataque da Penn State tenha começado devagar contra os Trojans, marcando apenas seis pontos por meio de dois field goals no primeiro tempo, não houve muito conservador no plano de jogo do coordenador ofensivo Andy Kotelnicki no sábado. Ele tentou truques à vontade, moveu os jogadores em posição de habilidade como peças de xadrez e deixou a renovada defesa do USC sob o comando de D’Anton Lynn parecendo, às vezes, confusa. Warren esteve no centro da loucura de Kotelnicki e no segundo tempo a unidade recuperou o ritmo, ganhando mais de 300 jardas e marcando 24 pontos. Allar, que havia feito duas interceptações no segundo tempo, totalizou 391 jardas e dois touchdowns ao final do jogo.

“Treinador K, treinador Franklin, eles nunca perderam a fé em mim”, disse Allar. “Nós sempre conversamos na sala do QB, para continuar atirando. Continue atirando, não importa o que aconteça. Algumas coisas não vão acontecer do seu jeito. Mas é sobre como você se recupera.”

“Sinto que nosso ataque aumentou muito desde o ano passado”, disse Warren. “Jogar para vencer foi algo que pregamos durante toda a semana, não jogar de forma conservadora, ser agressivo. Fizemos um ótimo trabalho”

Também ajudou o fato de que, enquanto Franklin e companhia se dirigiam para o oeste, muitos fãs da Penn State que eram locais ou fizeram uma viagem salpicaram o estádio com um branco brilhante no sábado.

“Assim que começamos a fazer algumas jogadas, dava para sentir a presença da Penn State no estádio”, disse Franklin.

O técnico do USC, Lincoln Riley, assumiu a responsabilidade pelos Trojans, que perderam uma vantagem de 14 pontos no intervalo. Com seus Trojans caindo para 3-3, Riley disse que eles tiveram a chance de vencer todos os seis jogos, apesar de jogarem um dos calendários mais difíceis do país.

“Para começar, colocar-se em posição de vencer esses jogos é muito difícil”, disse ele. “Entendi. Temos que fazer um trabalho melhor no final dos jogos, eu tenho que fazer um trabalho melhor. Temos que ser capazes de finalizar e tudo isso recai sobre meus ombros. É por isso que me chamam de o treinador principal.”

Antes do jogo, Riley pediu aos torcedores dos Trojans que trouxessem energia. Mas no momento em que Barker, um ex-jogador, venceu o jogo com o pé esquerdo e as arquibancadas estavam praticamente vazias de cardeais e ouro, um alegre Franklin e seu time comemoraram como se estivessem em casa.