O discurso inflamado pós-jogo de Kevin O’Connell lidera o Voices of Victory da Semana 5 da NFL

Com vários jogos chegando ao snap final, a Semana 5 da temporada da NFL produziu outra rodada de ótimas cotações.

As reações após uma vitória variam de acordo com o vencedor, mas o nível de entusiasmo raramente muda. Aqui estão as principais vozes da vitória da quinta semana da NFL.

“Eu gostaria de poder jogar isso [ball] todo o caminho até os telhados agora.”

Pela primeira vez desde 2016, o Minnesota Vikings está 5-0.

Outra saída forte da defesa de Minnesota ajudou os Vikings a garantir uma vitória em Londres, com Aaron Rodgers lançando três interceptações. O veterano zagueiro Stephon Gilmore se destacou na escolha final, encerrando efetivamente o jogo com menos de um minuto para o fim.

Após a vitória, O’Connell ficou entusiasmado com a concessão da bola do jogo daquela semana para toda a sua unidade defensiva.

“Vamos nos contentar com o tempo acabando no final.”

Depois de três derrotas consecutivas, o Miami Dolphins voltou ao caminho certo com uma vitória sobre outro time da AFC East em dificuldades, o New England Patriots.

O ataque do Miami permaneceu neutro na maior parte da vitória por 15-10, mas a defesa dos Dolphins manteve o New England com menos de 300 jardas de ataque total e um touchdown.

Huntley, fazendo sua segunda partida pelo time, brincou que, embora esperasse que a defesa fechasse o jogo com uma reviravolta na posse de bola final dos Patriots, ele ficou feliz em ver o tempo expirar quando os Patriots deram seu último arremesso do Miami. 36.

“UM GOAT. O melhor quarterback da liga. Pare de jogar com ele, cara.”

O Baltimore Ravens conquistou sua terceira vitória consecutiva em uma partida com muitos gols. Eles marcaram 10 pontos sem resposta nos cinco minutos finais contra o Cincinnati Bengals antes de sair vitorioso após um field goal de Justin Tucker na prorrogação.

Henry, cuja corrida de 51 jardas configurou a vitória de Tucker, elogiou muito o quarterback Lamar Jackson após o thriller.

“Estamos apenas falando sobre ter aquela mentalidade Mamba.”

Pela segunda semana consecutiva, um jogo do Houston Texans chegou aos segundos finais. E pela segunda semana consecutiva, os texanos conseguiram uma vitória no último suspiro.

Algum gerenciamento incomum do relógio levou a um final caótico em Houston, com o minuto final da competição vendo, entre outras jogadas, um punt dos Texans, um punt subsequente do Bills e, em seguida, um field goal de 59 jardas da vitória de Ka’imi Fairbairn.

Fairbairn e Stroud são fãs da lenda da NBA Kobe Bryant, e Stroud deu crédito ao mantra característico de Bryant por ser capaz de manter a calma sob pressão.

“É o mesmo time, acabamos de conseguir o suco que precisávamos.”

O Jacksonville Jaguars está oficialmente na coluna das vitórias.

O ataque dos Jaguars prosperou na vitória por 37-34 sobre o visitante Indianapolis Colts, com Lawrence arremessando para 371 jardas e um par de gols antes de um field goal de 49 jardas de Cam Little faltando 17 segundos para o fim garantir a vitória da divisão.

Lawrence disse que não mudou muito na situação de Jacksonville agora que o time conquistou sua primeira vitória da temporada – os Jaguars acabaram de encontrar o impulso necessário antes de sua viagem a Londres para enfrentar o Chicago Bears.