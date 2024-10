O ex-astro da NFL Eddie Lacy teve 0,325 BAC durante a prisão por DUI, dizem os policiais

Reproduzir conteúdo de vídeo





Ex-estrela da NFL Eddie Lacy tem sorte de não ter se machucado nem de ninguém na noite de sua prisão por dirigir alcoolizado no mês passado… porque os policiais afirmam que ele estava dirigindo com um nível de álcool no sangue acima de QUATRO VEZES o limite legal.

O Departamento de Polícia de Scottsdale. diz que tudo aconteceu em setembro. 30 … depois que uma mulher ligou para o 911 e disse ao despacho que alguém que correspondia à descrição do Audi SUV de Lacy estava dirigindo de forma tão irregular, ela ficou preocupada que eles “iriam matar alguém”.



De acordo com um relatório policial do SPD, obtido por TMZ Esportesos policiais pararam Lacy em seu Q8 pouco tempo depois que a ligação foi recebida … e quase imediatamente, os policiais notaram que algo estava errado com o engarrafamento do ex-Green Bay Packers.

“A fala de Eddie era lenta”, escreveu um policial nos documentos, “arrastada e murmurada assim que comecei a falar com ele”.

Imagens da câmera corporal mostram que Lacy parecia estar tendo problemas para formular frases suaves e coerentes – mesmo depois que o policial disse que o reconheceu de seus dias de jogo no Alabama Crimson Tide.

Lacy, porém, foi capaz de dizer que tinha acabado de chegar de Green Bay e estava a caminho da casa de sua namorada – que ele afirmou repetidamente que ficava a poucos metros de distância.

Mas, quando questionado durante a parada… Lacy disse a um dos policiais no local que ele havia bebido em seu voo para o Arizona – consumindo “uma única dose” de tequila.

Eventualmente, os policiais tiraram Lacy de seu passeio – e embora não tenham sido capazes de realizar uma variedade de testes de sobriedade devido a lesões que Lacy disse ter sofrido durante sua carreira no futebol – eles o fizeram soprar em um bafômetro. .que eles disseram ter produzido um resultado de 0,325.

Quando questionado se ele sabia qual era o limite legal no Arizona, Lacy disse que sim… apontando: “Eu já tive um DUI grave” no passado. No entanto, Lacy não conseguiu dizer se 0,08 era ou não o número certo.

Os policiais então algemaram o homem de 34 anos… e disseram que ele foi preso por dirigir embriagado.

Os registros do tribunal mostram que ele já foi alvo de diversas acusações criminais – incluindo uma acusação de DUI extremo BAC maior ou igual a 0,20. Ele deve enfrentar um juiz para uma audiência sobre o assunto no mês que vem.

Como Lacy observou no vídeo da polícia – não é a primeira vez que ele é preso por dirigir sob efeito de álcool extremo… documentos policiais que obtivemos mostram em março de 2022, ele foi acusado de dirigir por Scottsdale com uma alcoolemia de 0,247.