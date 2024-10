O ex-guitarrista de Ozzy Osbourne, Jake E. Lee, fala após ser baleado

O músico acabou de quebrar o silêncio no tiroteio de terça-feira… ele diz que foi atingido por 3 balas e que os policiais encontraram 15 cartuchos no local, o que ele diz significar que o atirador esvaziou o pente nele.

Jake diz que estava passeando com seu cachorro Coco perto de sua casa quando o tiros soaram … e ele diz que começou a se esquivar das balas … mas foi atingido no antebraço, no pé e nas costas.