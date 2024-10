O ex-presidente Jimmy Carter completa 100 anos após 19 meses em cuidados paliativos

Por ocasião do ex-presidente Jimmy Carter completar 100 anos no dia 1º de outubro, o presidente Biden homenageia as décadas de serviço público e trabalho humanitário de Carter, bem como sua visão esperançosa de nosso país e seu compromisso incansável com um mundo melhor. https://t.co/jxAhEYqs0T pic.twitter.com/Ke6B29t2Gv

– CBS domingo de manhã 🌞 (@CBSSunday) 29 de setembro de 2024

@CBSS ​​domingo