O ex-QB da NFL Jay Cutler enfrenta DUI e acusações de porte de arma

O ex-quarterback da NFL Jay Cutler foi preso no Tennessee na noite de quinta-feira após um acidente de trânsito e enfrenta quatro acusações, disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Franklin à ESPN.

Cutler, 41, foi acusado de dirigir sob influência de álcool, porte de arma sob influência de álcool, falta de cuidado para evitar uma colisão e consentimento implícito.

De acordo com um comunicado do Departamento de Polícia de Franklin, os policiais responderam a uma pequena colisão de trânsito no centro de Franklin por volta das 17h de quinta-feira. A investigação policial sugere que Cutler bateu na traseira de outro veículo.

“Durante a conversa com Cutler, os policiais notaram um forte odor de álcool”, afirmou o comunicado. “Cutler também estava falando mal e tinha os olhos injetados de sangue. Cutler recusou os testes de sobriedade e foi levado a um hospital local onde uma amostra de sangue foi obtida por meio de um mandado de busca de sangue.”

Uma busca policial no veículo de Cutler revelou que ele tinha duas armas de fogo em sua posse, incluindo uma pistola carregada.

Cutler foi autuado na prisão do condado de Williamson pouco antes das 19h e recebeu fiança de US$ 5.000. Ele foi liberado às 21h59

Cutler foi escolhido no primeiro turno do Denver Broncos em 2006, onde jogou até 2008. Ele foi negociado com o Chicago Bears durante o draft de 2009 e jogou 102 partidas na temporada de 2016, tornando-se o maior passador de todos os tempos da franquia, com 23.443 jardas. e 154 touchdowns. Ele jogou sua última temporada com o Miami Dolphins em 2017.