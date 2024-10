O filme ‘Rust’ de Alec Baldwin fará estreia mundial 3 anos após o trágico acidente

Depois de muita polêmica, Alex Baldwin O filme “Rust” está finalmente ganhando destaque – sua estreia está marcada para o mês que vem no Festival Internacional de Cinematografia EnergaCAMERIMAGE da Polônia.

Três anos após o trágico tiroteio acidental do diretor de fotografia Halyna Hutchins – uma bala disparada de uma arma carregada a matou no set – “Rust” chegará às telonas da cidade de Toruń. O evento também contará com um painel especial em homenagem à sua vida.