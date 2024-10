O Ford Bronco elétrico de Ben Affleck quebra na rodovia com o filho no reboque

Ben AffleckO passeio entre pai e filho sofreu um desvio quando seu veículo, um Ford Bronco elétrico, ficou sem energia… enquanto estava em uma rodovia de Los Angeles neste fim de semana.

O ator e seu filho Samuelque ele divide com a ex-mulher Jennifer Garnerestavam desfrutando de um passeio no veículo azul Tiffany no sábado… quando precisaram de assistência na estrada.

O veículo elétrico parecia estar com defeito quando os Afflecks estavam em uma das rodovias movimentadas de Los Angeles, forçando os dois a encostar no acostamento. O momento foi terrível para Ben e Sam… que estavam vestidos com esmero em ternos azuis combinando.

Ben e Samuel pareceram ignorar o drama, no entanto… olhando calmamente para seus telefones enquanto a assistência rodoviária fazia seu trabalho. A dupla pai e filho até foi até um posto de gasolina local para se refrescar… uma pequena fresta de esperança para o que provavelmente era uma situação chata.

O Bronco acabou sendo carregado em um caminhão de reboque e retirado da movimentada rodovia… mas não está claro o que exatamente aconteceu com o veículo.

Felizmente, o incidente do carro não atrapalhou o tempo de qualidade de Ben com seu filho. O ator tem priorizado o tempo com os filhos, Violeta, Barbatana e Samuel, em meio seu divórcio de Jennifer Lopez.

Embora J Lo pareça continuar sendo uma figura ativa na vida das crianças Affleck, apesar da separação. Ben e Jen ambos participou da noite de volta às aulas em uma escola na área de Los Angeles no mês passado… onde ambos têm filhos que frequentam.

Disseram-nos que os cônjuges separados foram totalmente legais um com o outro e cordiais durante a noite … embora o divórcio ainda esteja em andamento.

Como o TMZ relatou anteriormente … a dupla da lista A matou um famoso advogado de divórcio Laura Wasser que mediar seu divórciojá que eles não tinham um acordo pré-nupcial antes do casamento de 2022. O amor custa alguma coisa, ao que parece!